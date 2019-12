Un antrenor de nota 10! Pancu a luat nota maxima la examenul pentru licenta UEFA A

Antrenorul Rapidului a facut un nou pas spre obtinerea licentei PRO.

In prezent, chiar daca e antrenor principal la echipa giulesteana, Pancu nu figureaza si in acte, asta pentru ca nu detine licenta PRO. In 2016, Federatia Romana de Fotbal a decis necesitatea ei si la niveulul Ligii 2.

La examenul desfasurat recent, Pancu a luat nota 10 si se pregateste sa obtina licenta PRO, care ii va da voie sa stea pe banca in mod oficial, ca antrenor principal.

Rapid se afla pe locul al treilea in Liga 2, la 6 puncte de prima pozitie ocupata de UTA Arad.