Steliano Filip și-a luat rămas-bun de la Dinamo: "Nu am fugit niciodată de responsabilitate, sunt și eu vinovat"

Fundașul de 28 de ani a ajuns la o înțelegere cu clubul din Ștefan cel Mare, renunțând la salariile pe care le mai avea de încasat pentru a-și putea rezilia contractul.

"Îți mulțumesc, Dinamo!

Am decis, de comun acord cu clubul meu de suflet, să închei mai devreme al doilea contract semnat în cariera mea cu Dinamo.

Am renunțat la bani, așa cum am făcut și când am revenit din Grecia în Ștefan cel Mare, în urmă cu un an și jumătate. Am vrut să fac multe lucruri frumoase în tricoul alb-roșu, am vrut să-mi ajut echipa și să mă bucur de fotbal alături de suporteri. De multe ori nu am reușit, de multe ori nu am fost lăsat, dar nu mai contează!

Nu am fugit niciodată de responsabilitate și, cu siguranță, sunt și eu vinovat pentru ce s-a întâmplat pe parcursul sezonului trecut. Urmează o nouă etapă de fotbal, atât pentru mine, cât și pentru club.

Dinamo de astăzi trebuie să meargă mai departe, să se ridice de jos și să revină unde trebuie să fie, în Liga 1. Pentru suporteri, pentru fotbal, pentru România!

Sunt mândru că am îmbrăcat acest tricou (numărătoarea mea s-a oprit, din păcate, la 199 de meciuri) și nu pot decât să-ți mulțumesc, Dinamo!", a fost mesajul transmis de fotbalist pe contul de Instagram.

Oferte din străinătate pentru Steliano Filip

"Nu am din România, dar am discuții avansate cu echipe de afară. Din România, nu, nu am discutat. Ungaria, Polonia, Grecia, o să vedem săptămâna viitoare.

Am vorbit cu Deian, mă bucur pentru el și pentru toți românii din Polonia. Nu merg la Rakow, dar aș putea ajunge în Polonia.

Nu știu dacă mă mai întorc la Dinamo, mai am de jucat. Sincer, îmi doresc să mă duc la o echipă și să am liniște", a declarat fundașul de 28 de ani la DigiSport.