Steliano Filip, pregătit pentru un transfer în străinătate: "Îmi doresc să am liniște"

După o lungă perioadă în care au existat discuții contradictorii între fotbalist și oficialii din Ștefan cel Mare, jucătorul a devenit liber de contract.

"Nu am din România, dar am discuții avansate cu echipe de afară. Din România, nu, nu am discutat. Ungaria, Polonia, Grecia, o să vedem săptămâna viitoare.

Am vorbit cu Deian, mă bucur pentru el și pentru toți românii din Polonia. Nu merg la Rakow, dar aș putea ajunge în Polonia.

Nu știu dacă mă mai întorc la Dinamo, mai am de jucat. Sincer, îmi doresc să mă duc la o echipă și să am liniște", a declarat fundașul de 28 de ani la DigiSport.