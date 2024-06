Ofertă impresionantă pentru ”perla” de la FCU Craiova! 500.000 de euro pentru împrumut + două milioane de euro

După retrogradarea echipei, oltenii s-au despărțit de mai mulți jucători importanți, iar pe lista plecărilor s-ar putea trece și numele lui Vladislav Blănuță (22 de ani), atacantul care a impresionat la echipa lui Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu ar putea rămâne fără Vladislav Blănuță

Maghiarii de la Ujpest sunt gata să plătească 500.000 de euro pentru a-l împrumuta pe atacantul născut în Republica Moldova pentru un sezon, iar din vara anului următor aceștia ar urma să aibă și opțiunea unui transfer definitiv, pentru două milioane de euro.

Doar că mutarea nu ar fi pe placul lui Adrian Mititelu, care-și dorește să-l vândă pe Blănuță pentru două milioane de euro încă de pe acum, anunță publicația Fanatik.ro.

Pe lângă oferta din Ungaria, Băluță este dorit și în campionatul Cehiei, astfel că are șanse bune să prindă un transfer în străinătate în această pauză competițională.

Vladislav Blănuță a evoluat în 34 de partide pentru cei de la FCU Craiova, în campionat și Cupa României, reușind să marcheze de opt ori și să ofere două pase decisive.

Marius Croitoru a explicat motivul revenirii

Marius Croitoru a explicat că a ales să revină la FCU Craiova datorită relației bune avute cu Adrian Mititelu în primul mandat. Croitoru a semnat un contract pe doi ani și a declarat că Mititelu i-a garantat libertatea de a-și face meseria fără intervenții.

"Atunci când am lucrat prima dată cu Adrian Mititelu, colaborarea a fost exact cum ne-am înțeles de la început. Am fost lăsat în pace să-mi fac meseria. După ce s-a întâmplat, am avut o discuție cu dumnealui și mi-a explicat acele ieșiri. Acum, mi-a garantat același lucru și asta m-a convins să revin. În primul mandat, n-a intervenit deloc peste mine", a declarat Croitoru, conform Sport Total.