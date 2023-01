Număr record de amicale pentru Dinamo înainte de reluarea campionatului. De ce a optat Ovidiu Burcă pentru un maraton de meciuri

După 16 etape, Dinamo se află pe locul opt în clasament, cu 24 de puncte și are șanse destul de mari pentru a prinde un loc de playoff.

Față de locul șase, Gloria Buzău, formația din Ștefan cel Mare are doar două puncte în minus, în timp ce față de podium se află la șapte puncte distanță.

Pregătire în forță pentru finalul sezonului regulat

Cu trei etape înainte de încheierea sezonului regulat, Ovidiu Burcă are planuri mari pentru echipa sa care ar urma să joace nouă partide amicale în perioada de pregătire, pentru a oferi minute tuturor jucătorilor.

"O să avem în jur de nouă partide amicale, ținând cont că se vor juca partide duble, dorim să dăm minute uniform jucătorilor, ne dorim ca până începe campionatul, toți jucătorii să aibă două partide de câte 90 de minute, urmând ca de când începe pregătirea să avem 45, să ajungi la 60, apoi 90 de minute. La final, când tragem linie, să fie cel puțin câte două partide de 90 de minute pentru fiecare jucător.

Am început să stabilim partenerii, dar pentru că tot am sperat că plecăm (n.r. în cantonament, în străinătate), nu am vrut să încurcăm pe nimeni. Deja am găsit câțiva parteneri, suntem în continuare în căutări.

Cred că orice antrenor își dorește, dacă este posibil, să își îmbunătățească lotul calitativ. În momentul de față nu ne putem gândi la asta, nu putem face supoziții. Nu mă gândesc foarte mult, am în cap câteva poziții unde am putea să ridicăm calitatea, dar deocamdată planificăm cu lotul actual", a declarat Ovidiu Burcă, potrivit Radio Dinamo 1948.