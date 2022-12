"Nu are tradiție, degeaba ne supărăm!". Helmuth Duckadam, atac direct îndreptat spre CSA Steaua 

CSA Steaua București a început un nou sezon în Liga 2, iar formația antrenată de Daniel Oprița nu are drept de promovare nici în actuala stagiune, deși este lider înaintea pauzei de iarnă.

Helmut Duckadam, fostul mare portar al Stelei, a catalogat drept rușinoasă situația de la clubul din Ghencea și se așteaptă ca echipa lui Daniel Oprița să piardă și suporterii din Peluza Sud.

Discurs dur al lui Helmuth Duckadam

"Tot proiectul e o dezamăgire. A fost făcut fără cap. Şi fără coadă. S-a mers pe 'hei-rup, să îi facem in ciudă lui Gigi Becali, facem echipă, investim'.

CSA nu are tradiţie, degeaba ne supărăm . Nu are tradiţie nici macar ca... Dejul, să spun . E echipa oraşului, în divizia B, în divizia C, acolo este oraşul, lângă acea echipă.

CSA, în afară de Peluza Sud, nu are suporteri, pentru că nu are o tradiţie în spate", a declarat Helmut Duckadam, la Orange Sport.

Visul lui Bogdan Chipirliu la CSA Steaua

CSA Steaua nu are drept de promovare din cauza statutului pe care îl are clubul care aparține de Ministerul Apărării și evoluează pe unul dintre cele mai spectaculoase stadioane din țară, Ghencea, care a costat 100 milioane de euro și a fost construit pentru Campionatul European din 2020.

"Sper să termin golgheterul campionatului, să mai înscriu goluri, să îmi ajut echipa, dar, în primul rând, sper să terminăm pe primul loc în clasament la finalul sezonului. Sper să ne dea voie să promovăm, fiindcă ar fi meritul nostru, dacă am termina pe primele două locuri. Îmi doresc, de asemenea, să fiu golgheterul campionatului din nou!", a declarat Chipirliu, pentru Orange Sport.