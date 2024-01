După ce și-a încheiat socotelile cu turcii de la Genclerbirligi, din eșalonul secund, Torje a devenit liber de contract și a semnat cu Concordia Chiajna, unde este antrenat de Erik Lincar.

În toamnă, fostul internațional a fost aproape de un transfer în Qatar, dar mutarea a picat. Întrebat despre viitorul său, Torje s-a limitat să spună că își dorește să rămână la Concordia Chiajna până la finalul angajamentului.

Cu pretenții la promovarea în prima ligă, gruparea ilfoveană este pe locul opt, cu 22 de puncte, la doar un punct de zona play-off-ului. De menționat este faptul că primele două clasate, CSC 1599 Șelimbăr și Corvinul Hunedoara, nu au drept de promovare.

Gabriel Torje rămâne la Concordia Chiajna

„A fost o discuție telefonică cu cineva, nu de la echipă, un impresar. Eu am fost plecat în vacanță, de acolo s-a făcut legătura cu plecatul în Qatar. Deocamdată sunt aici, mai am contract încă șase luni la Chiajna și mă pregătesc pentru ce am de făcut aici.

Nu am vorbit cu nimeni de plecat, am avut discuții cu anumite persoane de la anumite cluburi, dar nimic concret de a pleca. Sunt la Chiajna, domnul Cristi Tănase m-a dorit foarte mult și acum trei ani de zile, și în vară. Voi sta să ajut până la final”, a spus Gabi Torje, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Gabi Torje a prins transferul carierei în 2011, la Udinese, în Serie A. Dinamo a încasat atunci cinci milioane de euro de pe urma mijlocașului.

De atunci, internaționalul și-a trecut în CV următoarele echipe: Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Terek Grozny, Karabukspor, Akhmat, Sivasspor, AE Larisa și Bandirmaspor. Pe plan intern, Gabi Torje a fost legitimat la Poli Timișoara, CFR Timișoara, FC Dinamo, Farul Constanța și Concordia Chiajna.

În tricoul lui Dinamo, Torje a evoluat în 167 de meciuri, reușind să marcheze de 28 de ori și să ofere 31 de pase decisive.