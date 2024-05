Hunedorenii au învins-o pe Oțelul Galați la loviturile de departajare, după ce în timpul regulamentar partida s-a încheiat 2-2. La loteria penalty-urilor, Corvinul lui Florin Maxim a câștigat cu 3-2.

Florin Maxim a dezvăluit secretul Corvinului Hunedoara: ”Al lui e meritul”

Echipa o va întâlni pe FCSB la începutul lunii iulie în Supercupa României. Roș-albaștrii au câștigat ediția 2023/24 a Superligii

Florin Maxim a dezvăluit că cel mai mare merit al succesului Corvinului îl are preparatorul fizic al echipei, care a muncit cu jucătorii în așa mod încât să-i aducă într-o formă fizică extrem de bună.

”(n.r. cum au ajuns să arate aşa) Aici e meritul preparatorului fizic pentru că le-a transmis că daca muncesti ajungi aşa, le-a transmis spiritul ăsta că se poate muncind. Băieţii ăştia au muncit, nu au venit aşa când au venit, cu pătrăţelele ăstea. Dar cu multă muncă au reuşit. Avem şi un nutriţionist care se ocupă de ei.

Am încercat şi în afara terenului, am renunţat la alcool pentru că le-a explicat ce înseamnă. Nici berea după meci! Nu există. În primul nostru an baieţilor care erau în afară Hunedoarei le-am găsit cazare, la o vila, şi acolo mai stăteau seara. Eu știam, dădeau semne înainte de meciurile de baraj, eram pe o pantă.

Ne-au pedepsit scăpările. Prima dată am înţeles, dar a doua nu. Am mers după regulile stabilite. Am dat afară jucătorii care nu au meritat, şi i-am pastrat pe cei care au meritat. În primul an noi ştiam toate ieşirile lor. Noi ştiam şi discutam despre unii jucători. Dar de exemplu anul ăsta noi nu am dat amenzi anul asta, doar prime”, a spus Florin Maxim, potrivit OrangeSport.

Corvinul a terminat pe doi play-off-ul eșalonului secund, doar că formația nu are drept de promovare în prima ligă, așa că stagiunea următoare se va duela tot în Liga 2.

Totuși, echipa pregătită de Florin Maxim va evolua în primul tur preliminar din UEFA Europa League.