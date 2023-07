Gică Hagi era interesat de serviciile mijlocașului ofensiv, după cum se zvonea, însă, din diverse motive, părțile nu s-au înțeles și Pacionel a ajuns tot în Liga 2, dar la Unirea Slobozia. Surse apropiate fotbalistului au confirmat pentru sport.ro că s-a semnat contractul și că a ratat șansa să evolueze în preliminariile Ligii Campionilor. Mai mult, se vede nevoit să mai joace cel puțin un sezon în divizia a doua.

Ștefan Pacionel a făcut un campionat trecut bun la CSA Steaua, patru goluri în 23 de partide, dar și imaginea arătată pe teren a fost una care a atras laude și atenția mai multor cluburi. Nu degeaba Gică Hagi s-a interesat de el, însă până la urmă a rămas în Liga 2.

Ștefan Pacionel nu a mai ajuns la Farul!

Mijlocașul s-a format la echipele ”under” ale FCSB-ului, a fost împrumutat în mai multe rânduri, iar în ianuarie 2020 a fost cedat definitiv. Era văzut drept un tânăr cu potențial, lăudat mult de conducere, dar acum continuă, chiar și după un sezon bun la CSA Steaua, în Liga 2. La echipa mare a FCSB-ului, Pacionel a prins doar un meci, în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, în octombrie 2017 (scor 6-1).

Pacionel s-a găsit printre jucătorii care au plecat în număr mare de la CSA Steaua la finalul sezonului trecut de Liga 2, majoritatea din cauza nemulțumirilor legate de faptul că echipa nu are dreptul legal de promovare în SuperLiga României.

Ștefan Pacionel, printre jucătorii care au plecat de la CSA Steaua

Nu mai puțin de 16 fotbaliști s-au despărțit de gruparea care în sezonul trecut nu a avut drept de promovare, printre nume regăsindu-se și frații Pacionel, Ștefan și Emilian, dar și Atanas Trică, împrumutat de la Universitatea Craiova.

Mai mult decât atât, ”militarii” pot rămâne și fără bulgarul Chunchukov, care negociază un posibil transfer în prima ligă, dar în cazul în care nu se realizează mutarea, atacantul poate rămâne la echipă.

Recent, Adrian Popa a confirmat și el despărțirea de CSA Steaua și că va începe acum discuțiile cu alte cluburi.

”La momentul ăsta e o situație mai dificilă, mulți jucători au plecat, sunt și jucători împrumutați. La unii li s-au terminat contractele și am renunțat la ei. Alții au pretenții mai mari, iar clubul nu le poate onora pentru că bugetul nu s-a modificat. Asta e situația acum până se rezolvă ceva cu asocierea cu un privat.

Promisiuni sunt, așa mi s-a spus, că se discută. Nu știu nici eu mai multe. Nu îmi e ușor, mai am un an contract. Mi s-a spus că trebuie să rămân, să continui, că se va rezolva. Nu îmi e ușor. Stau de dimineață până seara să găsesc soluții, să vorbesc cu jucătorii și să ii conving. Mulți întrebă dacă avem drept de promovare. Mai așteptăm să vedem ce se va întâmpla și sper să se rezolve cât mai repede pentru că timpul ne presează și trebuie să formăm un lot de cel puțin 20 de jucători.

Nu știu dacă am rezista (n.r. cu lotul actual) să o ducem până în iarnă, pentru că lotul e destul de subțire. Valoric am putea să ne batem (n.r. la promovare), dar dacă ar apărea accidentări, nu am avea cu ce să îi înlocuim. Mai sunt și alți jucători care vor pleca. Vom vedea. Eu cred ca vom rezolva problema, suntem în discuții cu 4-5 jucători.

E posibil să apară, dar eu spun să nu apară prea târziu. Daca apar cu 2-3 zile înainte de începerea campionatului, e greu sa mai faci echipa”, spunea Daniel Oprița săptămâna trecută.