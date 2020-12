Fanii Universitatii Cluj au fost colindati de jucatori! Cel mai tare a fost antrenorul Costel Enache: colinda ca in povesti

Fotbalistii Universitatii Cluj impreuna cu antrenorul Costel Enache le-au facut o surpriza placuta fanilor.

Costel Enache e pasionat de muzica si si-a colindat jucatorii intr-un mod atipic! A fost la un studio de inregistrari!

U Cluj a terminat pe loc de playoff anul 2020 si spera la o promovare in Liga 1 in noul an.

Jucatorii le-au urat fanilor sarbatori fericite!

"Sa avem incredere, sa fim uniti, dar sa plecam de la sanatate! Asa ca, sanatate si multa liniste de sarbatori", a fost urarea antrenorului Costel Enache.