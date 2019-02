El e noul Takayuki Seto! Inca un japonez e gata sa faca senzatie in Romania

Mijlocasul japonez joaca pe acelasi post cu Seto si este o aparitie exotica la un club bucurestean din Liga 2.

Japonez Sota Mino are 24 de ani, este nascut in orasul Otsu din Prefectura Shiga si este considerat noul Takayuki Seto. Mijlocasul central asiatic a evoluat in 11 meciuri in acest sezon pentru Metaloglobus, ocupanta locului 16 in Liga 2, si a avut evolutii apreciate. Cresterea lui Mino este una importanta, daca tinem cont ca el a mai jucat la Lagend Shiga FC (Liga 5, Japonia), Fgura United (Liga 2, Malta) si Gharghur FC (Liga 4, Malta) pana sa fie legitimat la echipa din Pantelimon.



"Este jucatorul nostru la momentul asta. Este mijlocas defensiv, un jucator bun, ambidextru. Este destul de agresiv, cu o capacitate de efort buna si cu un plasament foarte bun. Este un jucator disciplinat, la fel ca orice japonez. A jucat 11 meciuri in aceste sezon, a fost foarte util in turul campionatului, speram sa fie la fel de util si in retur. Este un jucator pe care vrem sa ne bazam pe termen lung, speram sa ii calce pe urme lui Takayuki Seto", a spus Marius Burca, presedintele lui Metaloglobus Bucuresti.



Seto, stranierul cu cele mai multe meciuri in Liga 1



Takayuki Seto (33 ani) este unul dintre cei mai apreciati stranieri din istoria Ligii 1. El a ajuns la Astra in 2007, cand echipa evolua in Liga a 3-a si isi juca meciurile de pe teren propriu la Ploiesti, si a avoluat aici pana in vara lui 2018 (cu o scurta intrerupere, in sezonul 2015-2016, cand s-a transferat in Turcia, la Osmanlaspor). Japonezul are peste 350 de prezente in toate competitiile in tricoul "alb-negrilor" si detine recordul de meciuri jucate de un jucator strain in Liga 1 - 263. El a fost unul dintre artizanii promovarii Astrei in Liga 2 si in Liga 1, a castigarii titlului de campiona, a Cupei si a Supercupei Romaniei, dar si a jucarii unor meciuri memorabile in cupele europene contra lui West Ham United, Olympique Lyon, Celtic Glasgow, Dinamo Zagreb, AZ Alkmar, Viktoria Plzen, Austria Viena sau AS Roma. In ultimul sezon, el a evoluat in liga secunda japoneza, la Ventforet Kofu, iar in urma cu o saptamana a semnat cu FK Rigas FS, locul 3 in ultima editie a primei ligi din Letonia.



Antrenor nou, pretentii mai mari

Metaloglobus a stabilit programul meciurilor de pregatire din aceasta pauza competitionala, urmand sa intalneasca pe CS Sporting Rosiori (2 februarie, ora 11.00), SC Popesti Leordeni (6 februarie), Chindia Targoviste (9 februarie) si AFC Turris-Oltul Turnu Magurele (13 februarie), toate partidele disputandu-se pe stadionul cu gazon artificial din Pantelimon. Primul meci oficial e programat pe 23 februarie, contra lui FC Arges, pe teren propriu.

In pauza competitionala, antrenorul Cristi Popovici a fost inlocuit cu Laszlo Balint, cel care a dus Sportul Snagov pe primul loc in Liga 2, dar nu a mai ramas si pentru partea a doua a sezonului din cauza problemelor financiare ale clubului ilfovean. Staff-ul echipei a fost completat cu Cezar Zamfir si Alexandru Radu. De asemenea, clubul s-a despartit de Andrei Ciolacu, Bogdan Panait, Marius Birsan, Sebastian Culda, Alphousseyni Sane, Iulian Anca-Trip, Valentin Andrei si Florentin Pham-Huy, dar i-a adus pe Marius Tomozei, Florin Iacob, Claudiu Herea, Alexandru Neagu, Gabriel Francu, Robert Valceanu si Florin Plamada. Obiectivul pentru acest sezon ramane evitarea retrogradarii, pentru ca in campionatul viitor sa se atace promovarea in Liga 1.