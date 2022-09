Sammy Solitaire Siddharta Skytte, mijlocaș central danez în vârstă de 25 de ani care a debutat în fotbalul profesionist la echipa din orașul natal, Silkeborg, viitoarea adversară a lui FCSB din Conference League, și a jucat recent și la Bodo/Glimt, revelația norvegiană din cupele europene în ultimul sezon, a semnat cu Concordia Chiajna, formație din Liga 2.

În meciul de sâmbătă, 0-1 acasă cu CSC Comunal Șelimbăr, Skytte a fost pe banca de rezerve a Concordiei.

Sammy Skytte are o selecție pentru Danemarca la naționala de seniori

El a fost adus de gruparea din Chiajna de la Stabaek, club din Eliteserien, prima divizie a Norvegiei, pentru care a bifat 13 prezențe ca titular în campionatul trecut.

Skytte are prezențe pentru Danemarca la toate naționalele de juniori și de tineret, de la categoria Under 17 până la Under 21, plus o selecție la reprezentativa de seniori a danezilor, în 2018!