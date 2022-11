”Câinii” au remizat cu CSM Slatina și cu Csikszereda, două dintre echipele care se luptă pentru un loc în zona play-off-ului, și a ajuns, temporar, pe locul nouă, la trei puncte distanță de zona de locul șase, ocupat în prezent de cei de la Poli Iași.

Dinamo a ajuns la opt meciuri fără înfrângere în toate competițiile și Ovidiu Burcă vede părțile bună după egalul de la Miercurea Ciuc. Antrenorul lui Dinamo a acordat un interviu pentru canalele oficiale de comunicare ale celor de la Csikszereda.

Ovidiu Burcă: ”Noi trebuie să fim pregătiți”

„Din punctul meu de vedere, cred că am făcut un meci foarte bun, ne-a lipsit doar golul. Am controlat jocul, am simțit că echipa a început să joace așa cum ne dorim noi, dar ne-a lipsit doar golul. Cred că, în rest, am făcut absolut totul până la ultimii metri. Sunt ferm convins că vor veni și victoriile.

Personalitatea și curajul cu care a jucat astăzi echipa mi-au plăcut foarte mult. Asta trebuie să facem, să jucăm ca o echipă foarte mare. Noi trebuie să fim pregătiți, astăzi am făcut un meci bun, i-am felicitat și pe băieți”, a spus Ovidiu Burcă, pentru contul de YouTube al celor de la Csikszereda.

Cu un meci în plus față de restul echipelor din Liga 2, Dinamo ocupă locul nouă, cu 18 puncte, peste Concordia Chiajna și CSC 1599 Șelimbăr și la un punct distanță de Gloria Buzău și CSM Slatina.

Etapa următoare va fi ultima pe Dinamo pe teren propriu în acest sezon de Liga 2. După meciul cu Dumbrăvița, ”câinii” vor încheia anul cu două deplasări, la Iași și Brașov.

Programul lui Dinamo din sezonul regulat al Ligii 2:

Meciurile din 2022

Etapa 14: Dinamo - CSC Dumbrăvița

Etapa 15: Poli Iași - Dinamo

Etapa 16: FC Brașov - Dinamo

Meciurile din 2023

Etapa 17: Dinamo - Unirea Constanța

Etapa 18: CSC 1599 Șelimbăr - Dinamo

Etapa 19: Dinamo - Politehnica Timișoara

Clasamentul din Liga 2: