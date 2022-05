Petrolul și CSA Steaua au remizat, 0-0, în runda a șaptea din playoff-ul Ligii 2. Dacă rezultatul nu prea a contat pentru „militari”, având în vedere că nu drept de promovare în primul eșalon, ploieștenii încep să piardă din avansul față de locul secund, ocupat de Hermannstadt, cu 56 de puncte, cu 2 puncte mai puțin decât Petrolul.

Finalul a fost unul cu scântei, fanii Petrolului și directorul sportiv al echipei le-au reproșat celor de la CSA Steaua că în partidele cu U Cluj și Hermannstadt nu au fost atât de determinați. Însă, Daniel Oprița a ținut să precizeze că își motivează elevii la fiecare partidă pentru a intra pe teren să câștige, iar această afirmație a dus la un dialog spumos cu Vivi Răchită, fostul său coechipier și antrenor.

Răchită: „Nu puteai să o lași mai moale?”

„Valeriu Răchită: Te salut, Daniele, fi-ți-ar capul să îți fie, nu puteai să o lași mai moale? (n.r. râzând)

Oprița: Am trăit și eu momente din astea, când tu ai nevoie de victorie și cealaltă...pe noi ne ajuta punctul să ne consolidăm locul 4, până la urmă trebuia să jucăm, nu poți să te duci la jucători să le spui să o lase mai moale, nu fac lucruri din astea. Probabil supărarea lor cea mai mare a fost că i-am încurcat pe ei de două ori și că am pierdut cu Hermannstadt și U Cluj, asta ne reproșau. Am și spus după ce am pierdut cu Hermannstadt, am spus că îmi pare rău că am pierdut la scorul ăla pentru că o să se interpreteze anumite lucruri. Vivi (n.r. - Răchită) mă știe, știe că sunt prea ambițios ca să fac lucruri de genul ăla. Probabil că au fost mai buni, a fost și oboseala, am avut trei meciuri într-o săptămână, s-a văzut în meciul cu Hermannstadt. În meciul din campionat când Petrolul ne-a bătut, am bătut la Hermannstadt.

Valeriu Răchită: Nu am cum să îl contrazic pe fostul meu coechipier și elev, acum îi vorbesc în calitate de profesor, încă o dată trebuia să o lași mai moale, acum glumesc. Cred eu că, Daniel, care mi-a fost elev și știe, am văzut cât mă înjura când era elevul meu, cât îmi reproșa, nu în față, pe lângă, anumite lucruri pe care le făceam ca antrenor, a ajuns la vorbele mele ca să spun așa. Că trebuie să fie un antrenor exigent, să nu fie prieten cu jucătorii, pentru că este la un club care are istorie în spate, chiar dacă doar cu numele deocamdată, pentru că din punct de vedere sportiv nu sunt la nivelul la care își doresc suporterii. Claudiu Tudor a fost cel care ți-a reproșat?

Daniel Oprița: Da, sunt foarte sigur. Nu știu lucrurile astea? Am și văzut după aceea la conferință, m-a și sunat ieri când am plecat de la stadion, și-a cerut scuze, am spus că în febra mecilui se mai întâmplă, dar că am mințit eu că m-a înjurat și că mi-a reproșat doar că am făcut două schimbări în prelungiri ca să trag de timp, eu am făcut două schimbări ofensive, am încercat să bag jucători proaspeți pentru a câștiga jocul. Imediat cum au luat roșu.

Valeriu Răchită: Daniel, las-o așa, dacă tu în minutul 92 faci schimbări ofensive...jucând cu 11 la 10, aici nu știu. Cum să faci în minutul 92 schimbări, în două minute ce făceai, jucai cu patru atacanți? În trei minute poți să faci și un copil.

Daniel Oprița: Da, am greșit și ni s-a reproșat că ne-am dat jos la meciurile cu Hermannstadt.

Valeriu Răchită: Te iertăm dacă îi bați pe U Cluj acum.

Daniel Oprița: Eu vreau să îi bat și pe Cluj și pe Hermannstadt, o să încerc lucrul ăsta. S-a văzut la U Cluj că am încercat, ne-am bătut să scoatem un egal, dar au fost și alții care nu ne-au lăsat, pentru că au fost greșeli mari de arbitraj”, a fost dialogul dintre Daniel Oprița și Vivi Răchită la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.

Daniel Oprița: „Nu mai insista, mă tot jignea și îmi reproșa întruna lucruri!”

Antrenorul celor de la CSA Steaua a precizat că cel care a instigat acest conflict a fost Claudiu Tudor. Oprița a detaliat acuzele lansate de directorul sportiv al ploieștenilor, atunci când meciul de pe „Ilie Oană” s-a încheiat.

„Nu termina, insista, mă tot jignea și îmi reproșa întruna lucruri, chiar nu vedeam rostul, ai zis o dată, de două ori, cu schimbările m-am dat la o parte, că mi-am lăsat pantalonii la celelalte meciuri. Lumea mă înjura, probabil și din cauza asta, că a început să facă pe acolo, odată cu el a început și tribuna. Nu poți fi la un club de tradiție cum e Steaua, și invers, dacă eram la Petrolul, să mă duc, să fie atâția suporteri în tribună și să te prezinți pe acolo și să te duci la plimbare, nu poți să faci lucrurile astea, nici dacă aș fi fost la Petrolul”, a lămurit Daniel Oprița la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.