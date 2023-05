Dezvăluiri surprinzătoare în scandalul CSA: Talpan contrazice declarațiile lui Daniel Oprița și relatează discuția telefonică

După înfrângerea, scor 0-3, în fața echipei Dinamo, Daniel Oprița a declarat că Florin Talpan l-a sunat și a avut un schimb de replici agresive, sugerându-i antrenorului, că ar trebui să plece din club.

Florin Talpan susține, însă că lucrurile s-au petrecut altfel, afirmând că, de fapt, a fost antrenorul care l-a contactat și i-a spus că, dacă ar fi avut puterea necesară, l-ar fi demis pe motiv de rezultate slabe.

Talpan și Oprița, la cuțite

„Cum poate să arate spre mine, în condițiile în care eu sunt persoana din club care se luptă pentru ei? Eu nu știu de ce această supărare din partea lui. I-am zis că, dacă eram comandantul clubului, îl dădeam afară. Asta i-am spus!

Sunt în clubul ăsta de 22 de ani. Știu foarte multe, fac parte din conducerea clubului și m-am ocupat de toate procesele astea, i-am reproșat acest rezultat, dar nu înseamnă că i-am dat cu bâta în cap. Nu înțeleg de ce minte, el m-a sunat pe mine, să mă ia la întrebări, ca și cum eu eram o persoană din asta... Era soția lângă mine.

I-am spus că nu are rezultate, ce-mi șoptea? Trebuia să mă ascund? Eu cred că el crede că dacă termină pe 2,3 sau 4 e un rezultat bun. Nu! Am spus mereu: să termine echipa pe primul loc și să facem toate demersurile pentru promovare.

Eu nu am renunțat. Suntem la Steaua, locul 2,3 sau 4 nu există. Dacă pierdeam procesul, nu era un câștig pentru Steaua. Din punctul meu de vedere, trebuie să-și asume aceste rezultate negative și să ne lase. Pierzi cu 1-5 la Iași, cu 0-3 cu Dinamo, cu Buzăul, cu Metaloglobus, eliminarea din Cupa României...

De ce am jucat atât de slab? Oare el nu are nicio vină? A solicitat vreun transfer? A spus că e totul OK. După ce ia bătaie, spune că nu a fost ajutat. Nu are dreptate!”, a spus Florin Talpan, potrivit Digisport.