CSA Steaua este mai motivată ca niciodată, având în vedere că acum are speranțe reale în ceea ce privește dreptul de promovare în Liga 1. Pentru formația lui Daniel Oprița urmează meciul cu Dinamo, din Ghencea, unde gazdele așteaptă un stadion plin.

Bogdan Chipirliu, înainte de CSA Steaua - Dinamo: "Eu zic că va fi plin stadionul. Sper să câștigăm"

Bogdan Chipirliu, cel care a marcat 13 goluri pentru Steaua în acest sezon, spune că obiectivul clubului este în continuare locul 1 și afirmă că nu se gândește la plecare, chiar dacă este unul dintre cei mai buni jucători din lot. Atacantul mai are doi ani de contract și nu exclude să se retragă chiar de la formația bucureșteană.

"Meciul acesta îl așteptăm noi și, în special, suporterii noștri. Ne dorim să ieșim învingători. E un meci important pentru toată lumea. Noi nu ne-am gândit până ieri la meciul ăsta pentru că am avut meciul cu Iașiul, care e pe primul loc. De azi înainte avem 5 zile la dispoziție să pregătim acest meci. Din ce am înțeles, sunt foarte multe bilete vândute până acum. Dacă se va continua în ritmul ăsta, eu zic că va fi un stadion plin. Bineînțeles că îmi doresc să fie stadionul plin și să îi bucurăm cu o victorie la final. Important e să câștge echipa. Dacă reușesc să marchez și eu, sunt cu atât mai bucuros.

Chiar azi am citit ceva (n.r - despre proiectul de lege). Eu cred în acest lucru și uitați că până la urmă poate se vor rezolva și această problemă. Încrezători am fost tot timpul în noi. De când a început campionatul, ne-am fixat ca obiectiv clasarea pe primul loc. Nu se știe, uitați că de pe o zi pe alta se mai pot schimba anumite lucruri și poate putem promova. În primul rând, trebuie să fim pe unul dintre primele două locuri. Dacă nu vom fi acolo, degeaba vorbim.

Mai am contract încă doi ani. După cum știți, așa cum a declarat și Daniel Oprița, am și o clauză în contract. Eu chiar mă simt bine aici, nu mă gândesc să plec. Mă gândesc să promovăm, să ne dea voie să promovăm și mă și retrag de aici, nu am niciun fel de problemă. Așa mi-aș dori... bine, nu într-un an sau doi. Nu știu cât voi mai juca, cât mă țin picioarele", a spus Bogdan Chipirliu, pentru PRO TV.