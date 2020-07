BREAKING NEWS: Surse de la Rapid sustin ca fanii de la UTA i-ar fi lovit pe jucatorii giulesteni! Acuzatii SOCANTE

Rapid a revenit de la 0-1 si a castigat la Arad! Echipa lui Alexa a urcat pe locul 3 in playofful din B si viseaza in continuare la promovare!

Surse din cadrul clubului Rapid sustin ca suporterii aradeni i-ar fi lovit dupa meci pe fotbalistii giulesteni! Totul s-a petrecut in parcarea stadionului Motorul, din Arad, unde s-a disputat partida. In timp ce se indreptau spre autocarul echipei, jucatorilor de la Rapid le-ar fi fost aplicate mai multe lovituri, Rapidistii se plang si ca au fost scuipati si injurati. Jandarmii prezenti in zona n-au intervenit, la fel cum s-a intamplat si cu stewarzii angajati de UTA.

La meciul de la Arad au asistat cateva zeci de fani aradeni, plasati in spatele uneia dintre tribune. Suporterii au discutat si cu jucatorii de la UTA la finalul partidei si le-au reprosat jocul modest.

UTA se pregatea de promovare astazi! In cazul unei victorii, Aradul ar fi revenit in Liga 1!

Dupa fluierul final al meciului, Dan Alexa a facut mai multe gesturi in directia suporterilor aradeni si a avut un schimb de replici cu acestia. Alexa e fost jucator si antrenor al lui Poli Timisoara, marea rivala a celor de la UTA.