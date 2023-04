Adi Mihalcea a bătut-o pe Steaua, dar și-a ”turnat cenușă în cap”: ”O prostie, o idioțenie, nu m-a ajutat cu nimic”

Chiar dacă echipa sa a obținut o victorie importantă, care-i permite să spere la un loc de baraj, Adrian Mihalcea (46 de ani) și-a ”turnat cenușă în cap” pentru gestul care a dus la eliminare sa în finalul partidei.

În meciul din următoarea etapă, cu Dinamo, antrenorul va fi suspendat și nu va sta pe bancă.

Adrian Mihalcea: ”Am făcut o prostie, o idioțenie, nu m-a ajutat cu nimic”

"A fost o victorie muncită, contra unei echipe foarte bune. Astăzi am avut aceeași atitudine ca și la Galați, dar diferența a făcut-o golul înscris. Vreau să mulțumesc publicului, te ajută în momentele grele, și cam asta trebuie să fie atmosfera la Buzău dacă vrem să batem în continuare. Se pare că mesajul meu a ajuns acolo unde trebuie.

Noi am pus presiune din primul minut, am dominat tot meciul. Am avut și noroc, însă astăzi l-am și căutat. Din păcate suntem din ce în ce mai puțini. Pe lângă prostia pe care am făcut-o și voi lipsi la următorul meci, o idioțenie pentru că nu m-a ajutat cu nimic, l-am pierdut pe Dudu, și cele două schimbări, din prima repriză și de la pauză, două rupturi musculare și jucători care vor lipsi o bucată lungă de timp", a spus Mihalcea.

A fost prima victorie în play-off-ul din Liga 2 pentru Gloria Buzău, care a ajuns la 37 de puncte și este la un singur punct de următoarea clasată, Dinamo, care va juca marți în compania lui Poli Iași, una dintre echipele cu pretenții din eșalonul secund.

Pentru Buzău urmează alte două meciuri pe teren propriu. Va primi vizita lui Dinamo pe 1 mai, iar apoi se va duela cu Poli Iași, pe 6 mai.