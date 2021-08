„Voi da totul pe teren!” Ducan a dus-o pe Mioveni peste FCSB în clasament, dar visează să apere în poarta roș-albaștrilor

Academica Clinceni și CS Mioveni au remizat în etapa cu numărul șapte din Liga 1, 1-1.

Clinceni a condus încă in minutul 18 al meciului, după ce Ventura a deschis scorul. Până în minutul 77 tabela a rămas neschimbată, când Buziuc a egalat din penalty pentru Mioveni, ducându-și echipa peste FCSB în clasament.

Omul decisiv a fost chiar portarul roș-albaștrilor, împrumutat la argeșeni, Răzvan Ducan, care a apărat lovitura de pedeapsă executată de Cascini.

„Sunt alături de Vlad!”



La finalul meciului, Ducan a vorbit despre jocul echipei sale, dezvăluind că știa cum va executa Cascini penalty-ul. Întrebat despre Andrei Vlad, criticat după gafele făcute în meciul cu CFR Cluj, portarul a avut o reacție sinceră.

Totodată, Ducan a mărturisit că își așteaptă șansa pentru a juca în tricoul roș-albaștrilor.

„Am avut foarte multe ezitări, dar am scos-o la capăt, am venit aici să nu pierdem punct sau puncte. Știam, am văzut la vizionare că acolo bate și acolo am plecat.

Sunt alături de Vlad, e un portar foarte bun, cred că ar trebui lăsat în pace să își facă treaba. E foarte greu, dar trebuie să fii concentrat în timpul meciului, din greșeli înveți. Am avut și eu astfel de momente, cred că știe toată lumea.

Chiar acum merg la naționala sub21.

Am venit aici să joc, să o fac cât mai bine și dacă vor avea nevoie de mine, cu cea mai mare plăcere voi da totul pe teren”, a spus Ducan la finalul meciului.