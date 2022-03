„Sunt plin de surprize!” Toni Petrea, pus pe glume după victoria obținută cu FC Voluntari! Ce a spus despre o posibilă plecare 

Octavian Popescu, jucătorul în care Gigi Becali și-a arătat încrederea deplină, a salvat echipa în ultima etapă a sezonului regulat. Fotbalistul a înscris cu o super-execuție din afara careului, venită în urma unei lovituri libere și a adus prima victorie a echipei sale, după trei meciuri consecutive în care nu a câștigat.

Toni Petrea, reacție amuzantă când a fost întrebat despre schimbări: „Sunt plin de surprize!”



Antrenorul vicecampioanei României a vorbit la finalul partidei despre prestația echipei sale. Petrea s-a arătat încântat de reușita lui Popescu, dar și de faptul că a reușit să pună capăt seriei de meciuri fără victorie.

„Am fi avut doar un punct în loc de trei acumulate din acest joc. Am avut o sumedenie de șuturi, nu am avut însă inspirația să marcăm, e bine că nu cedăm, că nu renunțăm până la final și iată că evoluția bună a lui Tavi s-a încheiat cu un gol frumos.

Sper până se termină meciul, o fază care nu arăta mare lucru se poate încheia cu un gol decisiv. Le-am spus și lor să creadă până la finalul partidei. În prima repriză am avut câteva posibilități de a șuta și nu am făcut-o, le-am spus la pauză, dacă avem culoar de șut să o facem.

E o victorie de moral, veneam după două înfrângeri, dacă cu Farul nu am putut să emitem pretenții după prestație, cred că la meciul trecut jocul a fost destul de bun, dar nu am reușit să fructificăm ocaziile. Mi-aș fi dorit și în această seară mai mult”, a declarat Petrea la finalul partidei.

Întrebat despre faptul că nu a făcut schimbări la pauză, Toni Petrea a glumit pe subiect, însă într-o notă mai serioasă a ținut să accentueze diferența mare de puncte dintre FCSB și CFR Cluj.

„Sunt plin de surprize, de acum înainte voi surprinde așa. Jocul a fost ok, nu am avut foarte multe de schimbat, au fost câteva nesincronizări, zic eu că ne-am creat câteva situații bune și am considerat că e bine să continuăm în aceeași formulă cel puțin încă 10 minute.

E o diferență mare, sunt 7 puncte, uitându-ne la rezultatele de la CFR, faceți un calcul cam câte ar trebui să mai aibă ca să piardă puncte importante. Se poate întâmpla orice în play-off, atât noi, cât și Craiova poate veni din urmă foarte serios și să pună probleme.

Noi am pierdut două meciuri, CFR au făcut 4 egaluri, în rest au câștigat tot. E greu să ne ținem lângă ei când câștigă meci de meci. S-a ajuns la diferența asta de puncte. Sperăm ca în play-off să ne exprimăm altfel și rezultatele să fie mai bune”, a adăugat antrenorul.

În urma rezultatului de pe Arena Națională, FCSB încheie sezonul regulat pe locul 2, cu 62 de puncte obținute în 30 de etape, la 14 puncte distanță de liderul CFR Cluj. În play-off, punctele se vor înjumătăți, astfel că distanța dintre cele două echipe va fi de 7 puncte.

Reacția antrenorului după declarațiile lui Gigi Becali



Totodată, tehnicianul a fost întrebat și despre dezvălurile făcute de Gigi Becali la „Ora exactă în sport” despre faptul că a discutat cu el despre o posibilă plecare. Petrea a dezvăluit care a fost discuția cu patronul, punctând că dacă cei din conducere îl vor la echipă în continuare, va rămâne.

„Am discutat cu dânsul de principiu, ce vom face în continuare, normal, când echipa nu câștigă principalul vinovat e antrenorul. A fost de principiu, nimic concret, am contract până la finalul sezonului, dacă conducerea consideră că trebuie să mai stau, rămân, dacă se consideră că trebuie să plec, voi pleca”, a spus tehnicianul.