„Sunt în zodia ghinionului!” Nicolae Dică, dezamăgit după înfrângerea cu Univ. Craiova. Ce le-a transmis jucătorilor la vestiare

La finalul partidei, Nicolae Dică a susținut că nu se gândește la demisie în momentul de față, în ciuda situației alarmante în care se află echipa în campionat.

„A început echilibrat jocul, am avut și noi câteva oportunități, au avut și ei, apoi a venit golul. Am încercat să avem o posesie mai bună, am reușit să egalăm. Cred că am început bine repriza a doua, dar a venit acel autogol. Se pare că sunt în zodia ghinionului, în luna ghinionului.

Autogolul mai lipsea, că, în rest, le făcusem pe toate. Am avut două ocazii mari, avem foarte multe ocazii, dar marcăm prea puțin

Este rușinos (n.r. - ca FCSB să fie 14 în clasament). Le-am spus și jucătorilor, pentru că e inadmisilbil ca la o echipă ca Steaua (n.r. - FCSB) să câștige un singur meci din nou. Și dacă nu aveau antrenor trebuiau să câștige mai multe meciuri.

Sunt greșeli mari, care nu ar trebui să se întâmple. Am tot încercat, am antrenat, le-am arătat jucătorilor și video-uri. Vom mai încerca. Întotdeauna antrenorul e principalul vinovat, eu încerc să fac totul să câștigăm, dar apoi intră pe teren jucătorii la meciuri, nu intru eu.

Mie-mi pare rău că nu reușim să punem în practică ce pregătim. Mie mi-e greu să înțeleg cum reușim să arătăm altfel în Europa.

Nu mi-este frică (n.r. - că va fi demis de Becali), eu am încredere în ceea ce fac. Cât am încredea patronului, voi rămâne la echipă și cred că putem să redresăm situația. Nu e ușor să joci din trei în trei zile, dar am încredere că putem să urcăm în clasament”, a spus Nicolae Dică la finalul meciului Universitatea Craiova - FCSB, scor 1-0.

Universitatea rămâne neînvinsă acasă în acest sezon, având patru victorii în ultimele patru meciuri de pe teren propriu.

FCSB a pierdut în ultimele două deplasări din Superligă şi n-are nicio victorie în ultimele meciuri de campionat (două egaluri, două eşecuri).