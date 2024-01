„Știm ce poate Ganea, nu avem dubii cu el!” Gheorghe Hagi îi 'dă peste nas' lui Gigi Becali! Ce a spus despre victoria cu Craiova 

Campioana en-titre a câștigat datorită golurilor marcate de Rivaldinho și Louis Munteanu, în minutele 14, respectiv 43. Singurul gol al oltenilor a fost marcat de Alexandru Crețu, în minutul 36. Farul a urcat astfel pe loc de play-off, având 33 de puncte în 22 de meciuri jucate, cu trei mai puține decât CFR Cluj și Rapid, ocupantele locului 2, respectiv 3.

Concluziile lui Gheorghe Hagi după victoria cu Universitatea Craiova

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului, mulțumit de victoria obținută de echipa sa, dar și de prestația jucătorilor. Antrenorul Farului a fost întrebat și despre prestația lui Cristi Ganea, transferat în această iarnă după o experiență nereușită la FCSB. Fotbalistul a fost trimis în teren în minutul 59, în locul lui Rivaldinho, și a avut o prestație solidă, iar Hagi a vorbit despre asta.

„Meci frumos întotdeauna între noi, două echipe frumoase, foarte talentate, am ieșit la joc, am vrut să încercăm să facem ambele faze. Cu o echipă precum Craiova trebuia să facem faza defensivă bine, când am făcut s-a văzut, când nu am făcut, au venit peste noi. Un meci frumos, cred că publicul e mulțumit de ce a văzut.

Am stat bine pe fiecare linie, fiecare compartiment și-a făcut bine treaba. E normal să ai probleme cu o echipă precum Craiova. El are calitate foarte, foarte bună, trebuie să vină la ritmul și intensitatea jocului nostru, cred că e un jucător foarte bun.

Ganea abia a venit, are poftă, știm ce poate Ganezu, nu avem dubii cu el. Joacă trei poziții, se dedică total, un jucător foarte serios, talentat, are un picior foarte bun. El a fost fericit când a venit, a spus când a venit, știu unde să joace.

E doar un meci, e un început, un meci, nu are rost să mergem mai departe. Ne așteaptă un meci greu acasă, ne-au bătut cu 4-0 în tur, trebuie să facem un meci mare la Constanța, cum am făcut aici. Nu știu dacă mai facem transferuri, ați văzut că sunt copii pe bancă, suntem mereu atenți la ce se întâmplă pe piață. Acest club are o bază, o identitate, o academie foarte bună, minusurile avute le-ar putea completa ei”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

În etapa următoare, Farul Constanța joacă pe teren propriu cu FC U Craiova.