„Speram că acest nimeni și nimic a învățat trecutul lui murdar, jegos!” Derapaj al fanilor lui FCU Craiova la adresa lui Adrian Mititelu

Este război la Craiova între ultrașii din Peluza Sud, din brigăzile Legione București și Puștanii Purisani, și Adrian Mititelu. Nemulțumiți de deciziile luate de finanțatorul clubului până acum, fanii s-au exprimat vehement împotriva lui, iar acum au postat un nou comunicat în care îl atacă atât pe acesta, cât și pe fiul său. Adrian Mititelu Junior s-a ocupat de echipă în perioada în care tatăl său s-a aflat la închisoare.

Atac dur al fanilor lui FCU Craiova la adresa lui Adrian Mititelu

Cei din Legione Sud București au postat pe Facebook un comunicat în care îl atacă pe finanțator, folosind cuvinte extrem de dure la adresa lui.

„2017- anul în care am decis să mergem ca o familie(Peluza Sud), prin toate coclaurile, prin toate satele județului, stând în toate țarcurile improvizate ca fiind "locul oaspetilor", plecați prin zăpadă, prin ploi, prin noroi, la 3 dimineața, la 5 dimineața, toate din iubirea pentru Universitatea, pentru Știința noastră, având speranța că acest NIMENI și NIMIC a învățat din trecutul lui murdar, jegos ca finanțator al echipei. Aveam o speranța în plus cu acea decizie judecătorească de la Timișoara, decizie care ne-a dat și mai multă încredere într-o justiție corectă și echidistantă, promisiunea că acest om mic și neînsemnat în istoria Științei își va plăti greșelile față de suporteri și totul va reveni la normal și că Știința noastră dragă va trece cu brio peste operația de cord. Am sperat, dar primele semnale, că acest personaj dubios din lumea fotbalului nu și-a revenit, au fost când am ratat promovarea din Liga a 3-a în Liga a 2-a și toți au fost de vină, numai el și managementul echipei erau nevinovați.

Ajunși în Liga 1, circul cu care ne-a obișnuit acest personaj, a ajuns la cotele din anii 2000, depășind chiar nivelul de demență din acei ani. Suntem în secolul 21, suntem echipă de Liga 1, cu patron de club care se crede stăpân de sclavi. Ținem să amintim mai jos ce a putut face și debita acest om MIC:

- 2 retrogradări;

- 1 dezafiliere;

- acum 2 ani, și mai Micul botoxat, patron si interlop închipuit, a pus gărzile de corp să se bată cu noi la Mioveni (cu grupul Legione Sud Bucuresti);

- acest NIMIC a declarat că vremea ultrașilor a apus și că ne arată el că Peluza Sud nu va mai exista, inchizând porțile stadionului pentru Peluza Sud.

- acest NIMIC a avut/are scandal personal cu o persoană din galerie, dar a avut tupeul mizerabil să pună pe umerii peluzei acest conflict. Problemele personale se rezolvă în privat și nu atribuind întregii peluze etichete jignitoare;

- schimbări de antrenori haotice, rușinoase, interviuri și declarații care ne fac de rușine și ne fac să ne fie rușine că acesta este finanțatorul echipei noastre iubite, amatorism desăvârșit prin pierderea unor jucatori de bază ai echipei.

- a jignit marea majoritate a legendelor Craiovei Maxima;

- i-a terfelit numele marelui nostru 8, idolului nostru, Ilie Balaci, l-a denigrat, ca după moartea lui, să-și schimbe declarațiile. Balaci e al nostru, al peluzei, al tuturor suporterilor Universității Craiova și nu al lui;

-și, ca să-si definitiveze incompetența, a reușit să piardă totul (nume, culori, stemă, palmares) într-o instanță mult prea deservită politicului.

Astfel, LEGIONE SUD BUCUREȘTI, a hotarat să-și suspende activitatea în ceea ce privește prezența la meciurile echipei patronate de acest brutar obosit care ne-a distrus marea noastră Universitatea Craiova.

Știința suntem noi!!!”, au scris cei din Legione Sud București.