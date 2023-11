Leo Grozavu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj din campionat, care bifează și revenirea sa pe banca lui Poli Iași, după suspendarea de trei etape primită. Antrenorul a primit un cartonaș galben la meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-0, al patrulea din sezon, fiind suspendat o etapă pentru acest avertisment.

Ulterior, tehnicianul a văzut și cartonașul roșu direct, pentru proteste, care i-a adus astfel o suspendare de două etape. Antrenorul nu a putut sta pe bancă în ultimele trei etape, iar la conferința de presă a răbufnit în urma suspendării primite.

Leo Grozavu s-a dezlănțuit la conferința de presă

Antrenorul moldovenilor a avut un discurs amplu în legătură cu suspendarea sa, arătându-se extrem de revoltat de modul în care cazul său a fost judecat.

„Mă bucur că revin pe bancă după trei meciuri în care nu am fost lăsat să stau. Asta-i România! Numai în România e posibil să fii penalizat de mai multe ori pentru o abatere. Nicăieri în lumea civilizată nu există așa ceva.

E un regulament făcut în mod abuziv, de niște amatori, care nu știu de unde au venit, cum gândesc. Nu se poate să fii suspendat și pentru cumul de cartonașe galbene și, pentru aceeași abatere, am fost suspendat și pentru cartonașul roșu. E strigător la cer! N-am omorât pe nimeni, n-am înjurat pe nimeni.

Acest domn Vassaras ne spune să stăm pe bancă. Cum să stăm pe bancă? Avem și noi trăirile noastre. N-avem voie să vorbim, să dăm din mâini. Suntem la pușcărie? Numai acolo ți se impun niște reguli!

Eu nu am făcut nimic la acel meci. Arbitrul a venit cu galben de la 30 de metri. Știam că-s suspendat și am zis 'Lasă-mă, domnule, în pace!'. Asta a fost tot ce am spus. Când s-a apropiat, mi-a dat direct roșu. Iar în raport a spus că am confruntat arbitrul. Nu știu în ce fel. Că am părăsit spațiul tehnic. Nu-i adevărat! E cuvântul cuiva împotriva cuvântului cuiva. Eu cum să mă apăr?

Eu am plătit pentru galben, pentru roșu, am fost amendat. Arbitrii nu plătesc niciodată! Să-mi dea și ani de pușcărie! Să mi se pună căluș în gură și cătușe pe mâini!

Avem un antrenor în România care a depășit de două ori la rând cu 50 de metri spațiul tehnic. Nu i-a spus nimeni nimic! Dacă ești antrenor laIași sau te cheamă Grozavu, automat ești suspendat.

Dacă te cheamă altfel, nu se mai întâmplă nimic. Sunt vânat! Sunt vulcanic, dar nu am înjurat pe nimeni. Sunt greu de păcălit când ceva e în neregulă. Nu am sărit niciodată calul. Nu am intrat pe teren, nu am luat arbitrii de gât”, a declarat Leo Grozavu la conferința de presă.