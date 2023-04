Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, lucrările au fost finalizate și specialiștii susțin că se va putea juca în condiții foarte bune începând de săptămâna viitoare.

Tișe a dezvăluit că U Cluj plătește o sumă de 8-9 mii de euro, cea mai mică taxă plătită de o echipă din Superliga, pentru fiecare meci disputat pe Cluj Arena.

Tișe: „Stadionul este făcut din bani publici!”

De asemenea, Tișe a menționat că festivalul de muzică Untold nu poate fi mutat de pe arenă. Acesta subliniind faptul că că stadionul a fost renovat cu bani publici și că trebuie să se țină cont de toate aspectele, astfel încât toată lumea să beneficieze de investiție.

„Specialiştii spun că se va putea juca în condiţii foarte bune săptămâna viitoare. Noi am apelat la specialişti foarte buni. Noi asigurăm banii necesari şi apelăm la firme de specialitate.

Am schimbat şi sistemul drenaj. Aseară am terminat. E o procedura specială, iar în 2-3 zile va fi optim. Vom schimba gazonul o dată pe an. Atât timp cât vor fi evenimente acolo. Va fi Untold-ul.

Parţial va fi schimbat de cel care îl afectează şi parţial de cheltuială publică. Nu putem scoate Untold-ul de pe gazon pentru că sunt şi clujeni care doresc să meargă acolo. Există şi această categorie. Noi trebuie să ţinem cont de tot. Este făcut din bani publici.

Sunt foarte multe echipe care vor să joace aici. Inclusiv CFR ar putea, dar nu există o înţelegere. U Cluj plăteşte 8-9 mii de euro. Este cea mai mică taxă plătită de o echipă din Liga 1”, a spus Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, potrivit Primasport.