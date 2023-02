„O seară reușită după o săptămână plină de frustrare!” Concluziile lui Adrian Mutu după victoria din Giulești cu Chindia Târgoviște 

Giuleștenii au reușit să obțină prima victorie după două meciuri consecutive în care nu au câștigat. Rapid a jucat cu un om în plus în teren după ce Căpușă a văzut al doilea cartonaș galben în al doilea minut al prelungirilor, după un fault la Junior Morais, la scorul 0-0.

Scorul a fost deschis de Dugandzic în minutul 65, din penalty, după ce tot el a fost faultat în careu. Patru minute mai târziu, Boldor a trimis în propria poartă după o centrare de-ale lui Costache pentru același Dugandzic.

Ce a spus Adrian Mutu după victoria cu Chindia Târgoviște

Adrian Mutu a vorbit la finalul meciului cu târgoviștenii, mulțumit de victoria obținută de echipa sa. Antrenorul și-a lăudat jucătorii pentru prestație după săptămâna mai puțin bună pe care au avut-o. Totodată, în ceea ce privește situația lui Andrei Ciobanu, care a cerut să fie schimbat în timpul primei reprize, după ce a fost trimis titular în premieră, tehnicianul a venit cu precizări.

„Săptămână plină de frustrare, meritam să câștigăm la Mioveni, lipsa de precizie și ghinionul au făcut să nu câștigăm. Ne-am revenit, am jucat bine, am dominat meciul, am jucat pe atac, mă bucur că am reușit, mă bucur pentru Marko că și-a revenit la ce e obișnuit să facă, la goluri, cred că a fost o seară reușită.

O echipă care se apără bine, jucători care nu renunță niciodată, periculoși pe contraatac, am reușit să îi blocăm, până în minutul 80 la șutul lui Popa nu au avut niciun șut. Ne bucurăm de cele trei puncte, jucăm din trei în trei zile.

Andrei Ciobanu a simțit o înțepătură la coastă, sperăm să nu fie ruptură așa cum pare, îmi pare rău pentru el, era primul meci titular, merita mai mult decât i-a oferit fotbalul. Asta e viața, merge înainte, sperăm să revină cât mai repede.

S-au mișcat bine jucătorii trimiși în teren, se vedea că au poftă de joc, mă bucur că ne-a ieșit, mă bucur că s-a întors Jayson (n.r. Papeau). Când îl vom avea la 100% va fi foarte frumos.

Vali (n.r. Costache) de multe ori, cred că doar golurile îi lipsesc la Rapid, își face foarte bine treaba, de aceea e așa apreciat de fani. Și Sefer și Ioniță au jucat foarte bine, să îl avem și pe Ongenda alături de noi, va fi concurență.

Nu am văzut reluările, Marko spunea că a fost tras, am văzut și eu tricoul desprins, nu știu cum a interpretat, ce să spun, există presiune și pe arbitri. Mulți oameni au făcut atmosferă în jurul Rapidului, că am fi favorizați, probabil de aici e și presiune pe arbitri.

Cel mai important e să obținem puncte, de aceea victoria e importantă, din perspectiva punctelor, când vom intra în play-off trebuie să strângem cât mai multe puncte posibile, atunci vedem ce va fi”, a declarat Adrian Mutu la final.

Rapid a urcat pe locul al treilea în clasament, având 49 de puncte obținute în 27 de meciuri, însă poate fi „devansată” de FCSB în cazul în care roș-albaștrii câștigă meciul din deplasare cu FC Argeș. În următoarea etapă, giuleștenii joacă în deplasare cu FC Botoșani.