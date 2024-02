„O batjocură!” Mihai Stoica, vehement în cazul penalty-ului primit de Farul: „E clar: 'Bă, dacă se mai greșește în favoarea FCSB, vă rup!'”

Campioana și vicecampioana din sezonul trecut și-au împărțit punctele, la capătul unui meci în care nu au lipsit erorile de arbitraj. Ambele echipe au reclamat câte o fază controversată. Farul reușise să marcheze prin Louis Munteanu, însă golul a fost anulat din camera VAR, cu ajutorul unor linii de ofsaid trasate greșit.

Cea de-a doua fază controversată și intens contestată din tabăra FCSB a fost penalty-ul primit de Farul Constanța în prelungiri, în urma căruia campioana en-titre a egalat. Oficialii roș-albaștrilor acuză că Mihai Popescu l-a faultat în atac pe Joyskim Dawa.

Mihai Stoica, siderat de penalty-ul primit de Farul Constanța

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, a reacționat întâi prin intermediul unei postări pe contul oficial de Facebook, iar apoi a vorbit despre penalty-ul primit de echipa lui Gheorghe Hagi. Oficialul vicecampioanei s-a enervat în urma deciziei luate din camera VAR, fiind de părere că „penalty-ul a fost inventat”.

„O batjocură cum rar mi-a fost dat să văd. Chiar că te lasă fără replică, eu nu mai am replică la asta. Mergem înainte. Da, într-adevăr, domnule, nu se vede nimic, că nu avem cum să vedem noi. E gol, ok, e gol, mai avem 40 de minute să intrăm în meci. Poate pierdem, dar poate câștigăm.

Că dacă e să o luăm după ce am luat golul ăla din penalty-ul inventat, am mai avut vreo șase minute în care am avut două ocazii mari. Nu ai ce să zici la minutele de prelungiri, dar când vezi că un fault în atac e transformat în penalty și chestia asta, când mergi să vezi, automat schimbi decizia pe care tu ai luat-o corect, în timpul meciului, cum s-a întâmplat și cu Colțescu, chemat de Găman, pentru un fault inventat sau cel puțin greu de văzut în reluări și nu s-a văzut.

Nu ai absolut nicio explicație de dat. Pentru mine e clar: 'Bă, dacă mai cuteză unul să greșească în favoarea FCSB, vă rup!', pentru că așa s-a întâmplat până acum. Meciul ăsta nu pot să îl scot din pachet cu meciul din tur, unde noi am beneficiat de un penalty mai mult decât discutabil, nu trebuia acordată lovitură de pedeapsă, probabil nu câștigam meciul ăla, nu arătam că am dominat meciul ăla cum am dominat meciul ăsta.

[...] Nu știm ce era dacă era validat golul, aia nu știm și nu o să știm niciodată, dar e aproape imposibil de intrat în vestiar și de vorbit cu jucătorii când nouă, în minutul 94, ni se întâmplă așa ceva”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.