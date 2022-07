FCSB și-a pierdut căpitanul în această vară. Shanghai Port i-a achitat clauza de reziliere lui Florin Tănase (27 ani), ademenindu-l pe jucător cu un salariu anual de 1 milion de euro.

După ce a efectuat această tranzacție, Gigi Becali (64 ani) a anunțat la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că este pe punctul să îl vândă și pe Darius Olaru (24 ani), în Arabia Saudită, mai ales că a redus din pretențiile financiare.

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, pe 27 iulie.

Radu Buzăianu: „O să vă dau o veste bună!”

Trei zile mai târziu, tot la Ora Exactă în Sport, Radu Buzăianu a precizat că Darius Olaru nu va pleca deocamdată de la FCSB și că Nicoale Dică (42 ani) va putea conta pe el în dubla cu Dunajska Streda, din turul 3 preliminar Conference League.

„O să dau și eu o veste bună, din informațiile pe care le am, că mai avem și noi prieteni în locuri mai importante. Nu va pleca Olaru, așa arată lucrurile acum, din informațiile pe care le am. Sigur, domnul Becali poate vrea să-l vândă”, a declarat jurnalistul Radu Buzăianu.

Această informație vine în completarea ultimelor decizii ale lui Gigi Becali, care insistă pentru transferul lui David Miculescu (21 ani), de la UTA Arad, lucru confirmat și de Mihai Stoica (57 ani).

„Da, v-am spus, Gigi a făcut o ofertă, e interesat, tot atunci, în aceeaşi emisiune, am zis că îmi place foarte mult Miculescu, şi pentru el s-a făcut o ofertă. Dacă mă pui pe mine să aleg între x şi y (n.r. - Işfan şi Miculescu), aleg clar y, adică m. Decizia revine celor care deţin cei doi jucători.

Eu cred că rămâne la FC Argeş (n.r. - Ișfan), pentru că nu au jucător sub vârstă şi el îi ajută... practic a fost azi cel mai productiv jucător de pe teren fiind sub vârstă, e un lucru mare. (n.r. - ar putea FCSB să le dea un jucător sub vârstă sau doi?) Dacă ne-ar cere, da!”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.