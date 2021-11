„Nu mi-aș dori ca Becali să vândă FCSB! A ținut fotbalul românesc în viață!” Un fost uefantastic analizează situația roș-albaștrilor

După ce Edi Iordănescu a plecat de la FCSB și a declarat că a fost îndepărtat de intervențiile lui Gigi Becali, sătul de implicarea patronului, Gheorghe Mustață i-a cerut să vândă societatea în schimbul a 10 milioane de euro.

Ulterior, liderul Peluzei Nord și-a menținut poziția și a anunțat că i-a trimis lui Becali o ofertă scrisă. Însă, la auzul acestor vești, Sorin Paraschiv nu dorește ca omul de afaceri să cedeze FCSB-ul suporterilor.

„În ultimii nu mai surprinde pe nimeni ce se întâmplă la FCSB. Eu am tot respectul pentru ceea ce înseamnă FCSB, la fel, ceea ce se întâmplă la CSA. Sunt păreri împărțite, nu vreau să intru în polemici. Eu de la 12 ani am fost în curtea Stelei, am făcut junioratul acolo. Îmi este foarte greu să îmi dau cu părerea.

Eu unul nu mi-aș dori să vândă Gigi Becali FCSB. În ultimii ani a ținut fotbalul românesc în viață. Toată lumea când prinde un jucător tânăr, valoros, se gândește să-l vândă la 2-3 echipe din România, dintre care una este FCSB-ul domnului Becali”, a declarat Sorin Paraschiv la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

De asemenea, fostul mijlocaș din Ghencea consideră că Gigi Becali nu va mai putea vinde atât de bine în Vest dacă își va lua jucătorii și va prelua FC Voluntari.

„Când te vei numi FC Voluntari, va fi foarte greu să vinzi pe milioane de euro, ca până acum. Va fi foarte greu să ajungi și la echipa națională. Dacă au performanțe, da, dar trebuie să joace în grupele Champions League, să aibă jucători care să adune selecție după selecție la echipa națională”, a spus Sorin Paraschiv.

Sorin Paraschiv a jucat pentru Steaua între 2000 și 2007, reușind să câștige două campionate, în 2005 și 2006, și două Supercupe ale României, în 2002 și 2007.