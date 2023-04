„Nu e decisiv, dar e un meci important!” Cristi Săpunaru, înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre 'momentul artistic' al lui Gigi Becali 

Duelul dintre Rapid și FCSB din Giulești se anunță a fi unul spectaculos, asta în contextul în care giuleștenii nu au nicio victorie în play-off până acum. Rapid vine după înfrângerea cu Universitatea Craiova, iar Cristi Săpunaru anunță că echipa sa trebuie să facă totul pentru a câștiga duelul de pe teren propriu.

Cristi Săpunaru: „Trebuie să blocăm echipa întreagă!”

Căpitanul Rapidului a prefațat duelul cu roș-albaștri, numind și cel mai periculos jucător din tabăra echipei lui Elias Charalambous. Cristi Săpunaru a vorbit despre importanța meciului din Giulești, însă nu a numit partida ca fiind una „decisivă”.

„Meci important, meci pe care trebuie să îl câștigăm pentru noi și pentru publicul nostru. A fost o săptămână grea pentru că nu avem rezultatele dorite, ăsta e singurul motiv pentru care am fost așa nefericiți. Avem cinci derby-uri în play-off, e un derby pe care trebuie să îl câștigăm.

Nu am ceva special de făcut înainte de derby. Sunt în formă, o echipă bună, au avut rezultate până în prezent, dar să sperăm că se opresc aici. (n.r. Dacă Florinel Coman este o amenințare) Da, la ora asta chiar cred că merită o convocare la echipa națională, la cum joacă, și-a revenit, dar mă interesează mai mult ce o să facem noi.

Trebuie să blocăm echipa întreagă, nu un singur jucător. Dacă juca un singur jucător era cu totul și cu totul altceva. (n.r. despre fanii care au cerut demisia) Ați văzut declarațiile din presă, cred că s-au calmat până la urma urmei și toți cei care vor fi în tribună, împreună cu noi, ne dorim victoria. Rapidul e cea mai tare echipă la care poți să fii jucător.

Ar fi o victorie de moral pentru noi, să începem să câștigăm meciuri, suntem în play-off și nu am reușit să câștigăm niciun meci. Am făcut un meci senzațional la CFR, după acasă pierdem cu Farul, conducem și nu pierdem, dar după aia mergem și avem repriza aceea la Sepsi, vine și meciul cu Craiova, am jucat în 10 din minutul 13.

Nu e decisiv, dar e un meci important, pe care trebuie să îl câștigăm. (n.r. Dacă FCSB e o echipă de speriat) Echipă de speriat… Este o echipă bună a campionatului, trebuie să ne luăm măsuri de siguranță și să câștigăm. Îmi place să trăiesc în prezent, nu îmi place să trăiesc din amintiri”, a declarat Cristi Săpunaru la conferința de presă.

Cristi Săpunaru, despre Gigi Becali: „Să se apuce de muzică!”

Întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali, care a spus că susține Universitatea Craiova în meciul cu Rapid, dar și despre momentul în care patronul FCSB a început să cânte „Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor” după victoria cu Farul, Cristi Săpunaru a fost tranșant.

„Să se apuce de muzică, nu știu. Nu am văzut imaginile, nu prea mă uit la televizor. Are încredere în echipa lui presupun și de aia face așa. Nu văd de ce m-ar interesa pe mine că domnul Becali cântă 'Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League'.

Nu mă deranjează și nu mă interesează, fiecare om poate susține ce echipă vrea. Jucăm acasă, principalul plus sunt suporterii, vom vedea la sfârșitul meciului ce se va întâmpla”, a declarat fundașul.