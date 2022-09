„Normal că am reproșuri” Nicolae Dică, sincer la conferința de presă. De câte ori a revăzut meciul cu West Ham

FCSB - Anderlecht va putea fi urmărit în direct pe PRO TV și VOYO, respectiv LIVE VIDEO pe www.sport.ro. În prima partidă din grupele Conference League, trupa lui Nicolae Dică a reușit să facă față o oră lui West Ham, pe London Stadium.

La conferința de presă premergătoare partidei din Superligă cu FC Voluntari, antrenorul FCSB-ului a vorbit despre partida cu "ciocănarii" din Premier League, evidențiind faptul că a revăzut meciul de trei ori, chiar dacă nu-i stă în fire, să vadă unde s-a greșit cel mai mult.

Nicolae Dică: „Normal că am reproșuri”

„Normal că am reproșuri, când echipa nu are rezultatele bune sunt primul care îmi asum anumite lucruri și îmi fac autocritica și știu unde am greșit.

Am revăzut meciul cu West Ham de trei ori, nu prea văd de obicei meciurile nici de două ori, mi-e de ajuns să îl văd o dată, dar l-am văzut de mai multe ori pentru că am fost dezamăgit că nu am reușit să facem un rezultat mare.

Pentru că am fost aproape de un rezultat mare, de aceea m-am uitat de mai multe ori, mă așteptam să facem un joc bun, dar cred că timp de 70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, e păcat pentru alea 20 de minute că nu am reușit un rezultat pozitiv.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică la conferința de presă.

Programul lui FCSB în grupele Conference League: