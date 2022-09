După înfrângerea de la Londra, în primul meci din grupele Conference League, în fața lui West Ham, 1-3, FCSB va primi vizita Voluntariului în campionat.

În competiția internă, roș-albaștrii se află pe locul al 13-lea, având doar 7 puncte acumulate în 7 meciuri. Iar acest lucru l-a făcut pe Nicolae Dică (42 ani) să declare că își simte postul amenințat, chiar dacă a calificat echipa în cupele europene după o pauză de 5 ani.

Cu toate acestea, antrenorul a precizat că nu va mai face aceeași greșeală ca la FC Argeș, când s-a pripit după un meci să-și dea demisia, și că va face tot posibil să-și îndeplinească obiectivul.

Nicolae Dică: „Am învațat din greșeală și nu se va mai întâmpla!”

„Cu siguranță îmi simt postul amenințat, chiar dacă am reușit să calificăm echipa în grupe, dacă în campionat nu merg lucrurile cum trebuie e normal. E valabil pentru orice antrenor, la orice echipă, când nu ai rezultate e clar că antrenorul plătește.

Cred că după meciul cu Farul m-am exprimat greșit, s-a înțeles greșit. Nu mă dau la o parte așa ușor, nu, am făcut o dată o greșeală, nu o mai fac a doua oară. Mă refer să iau decizii la cald, aștept, mă gândesc, nu mai iau decizii de genul, am mai trecut prin asta, am luat o decizie imediat după joc și mi-a părut rău. Nu când am plecat de la FCSB, greșeala pe care am făcut-o a fost când am plecat de la FC Argeș, în Liga 2, când făcusem un lot și după 10 etape m-am... în fine, a trecut, am învățat din greșeală și nu se va mai întâmpla”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Voluntari, de luni, de la 21:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.