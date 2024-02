„Arată FCSB a campioană?” Răspunsul direct oferit de fostul dinamovist Cosmin Matei

Evoluția liderului nu l-a convins pe fostul dinamovist Cosmin Matei, legitimat acum la Sepsi, care în momentul în care a fost întrebat dacă FCSB „are față de campioană” a răspuns făcând trimitere mai mult la individualitățile din echipă și mai puțin la jocul colectiv.

„(n.r. - FCSB are faţă de campioană?) Arată bine, au calitate individuală, fac diferenţa, sunt o echipă puternică. Nu pot să-mi explic”, a spus Cosmin Matei, la finalul meciului FCSB - Sepsi OSK.

Cosmin Matei se numără printre fotbaliștii care în sezonul 2021-2022, când Dinamo a retrogradat pentru prima oară, îmbrăca tricoul „câinilor”.

În ciuda înfrângerii cu FCSB, Matei este de părere că Sepsi OSK Sfântu Gheorghe s-a ridicat la nivelul adversarei de duminică seară.

„Rezultatul este negativ. Nu am reuşit să luăm niciun punct. Am încercat, am jucat împotriva unei echipe... Am avut momente când am jucat bine, trebuie să luăm ce e bun şi să încercăm să îmbunătăţim ce nu a fost bine.

Suferim la finalizare, la ultima pasă, avem două meciuri grele şi încercăm să intrăm în play-off. Din păcate, am prestat şi etapa trecută, şi azi un joc colectiv bun, dar am suferit la finalizare”, a punctat Cosmin Matei.

FCSB - Sepsi OSK 1-0

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 16 al meciului, după ce l-a întins serios pe Ronald Niczuly, portarul celor de la Sepsi OSK, cu un șut elegant la colțul lung, din interiorul careului. În urma victoriei, FCSB rămâne în vârful clasamentului cu 54 de puncte. 16 victorii, șase rezultate de egalitate și trei înfrângeri și-au notat vicecampionii până în clipa de față, după 25 de etape.

De cealaltă parte, Sepsi OSK a irosit șansa de a trece pe loc de play-off și a rămas pe locul șapte cu 33 de puncte. Trupa lui Bernd Storck a dobândit nouă victorii, șase remize și 10 eșecuri până acum.

FCSB este lider în clasament, cu 54 de puncte, nouă mai multe decât Rapid, ocupanta locului secund. Sepsi se află pe 7, cu 33 de puncte.