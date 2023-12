„Mă gândesc la o echipă de handbal, de volei, de fete ceva!” Patronul din Superliga care e gata să lase fotbalul și să schimbe sportul 

FC Botoșani se află pe ultimul loc în clasamentul Superligii României, fără să aibă vreo victorie în actualul sezon în campionat. Moldovenii au obținut doar 8 puncte în 17 meciuri jucate, punându-se serios problema retrogradării.

Valeriu Iftime e gata să schimbe sportul

Valeriu Iftime, finanțatorul grupării moldave, a vorbit despre situația echipei sale, extrem de nemulțumit de ceea ce se întâmplă. Omul de afaceri a recunoscut că fotbalul nu îi dă pace, iar ultimele luni au fost un real chin pentru el.

Mai mult decât atât, Iftime a anunțat că se gândește să se retragă din fotbal dacă echipa sa va retrograda, însă nu dorește să renunțe la sport. Finanțatorul s-a arătat dispus să investească la o echipă de handbal sau de volei puternică, astfel încât să poată ajuta sportul românesc în continuare.

„Dacă eu retrogradez, o să mă gândesc la o echipă serioasă de handbal, de volei, de fete ceva, nu știu, să fac ceva pentru sport. Da, va fi așa sau nu va fi deloc. Nu cred că în Liga 2 Botoșaniul mai are viață, decât dacă se naște cineva, un noroc fantastic. Am făcut un clasament, avem 10-11 ani în Liga 1, continuitate au 3-4 echipe mi se pare. Botoșaniul a avut o constanță aici, cu 3 ani în play-off, am pierdut play-off-ul în ultima etapă. Nu aș vrea să ne culcăm acum și să ne amintim cum a fost echipa asta.

Dacă am ceva care nu pot să dorm noaptea e din cauza lui FC Botoșani. Cumva toate celelalte lucruri ale mele sunt într-o matcă a normalității mele ca om, în afară de FC Botoșani, care mă mănâncă pur și simplu de două – trei luni de zile. Am tot zis că o las, de doi ani mă tot chinui. Mă tot las și nu mă las și echipa suferă, cred că de la mine vin toate astea.

Când am spus că o soluție ar fi să vând clubul, acum nu îl mai dau, dau și bani numai să îl ia unul, nu mai cer nimic, nu mai cer nicio garanție. Cred că toate lucrurile astea s-au așezat cumva și ăsta e rezultatul.

Asta îmi reproșez cumva și nu aș vrea să retrogradez. Cel mai vinovat sunt eu și de asta nu mă simt bine. În fine, mă gândesc, îmi vine să plâng prea tare la telefon, mai bine nu mai spun (n.r. râde)”, a declarat Valeriu Iftime conform Prosport.