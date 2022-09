După jocul excelent făcut din partea lui FCSB în înfrângerea cu 3-1 de pe London Stadium, cu West Ham, Nicolae Dică și-a expus dorința cu privire la jocul din grupele Conference League cu Anderlecht.

În acest sens, antrenorul grupării din Berceni a vorbit despre suporterii FCSB-ului și a evidențiat faptul că își dorește ca partida de joi, care va fi transmisă în direct pe PRO TV și VOYO, să fie sold out, cu zeci de mii de fani pe Arena Națională.

Dică: „Îmi doresc asta”

„Îmi doresc să fie, am spus mereu, când suporterii au fost alături de noi în număr mare și ne-au încurajat, de când am venit la echipă am văzut că suporterii ne sunt alături și ne-au încurajat indiferent de scor, le mulțumesc pe această cale.

Îmi pare rău că în unele meciuri nu am reușit să îi facem să fie mândri de ceea ce facem pe teren și să se bucure și ei, dar sper ca de mâine seară să îi facem fericiți.

Îmi doresc acest lucru pentru că de cinci ani echipa nu a mai fost în Europa, cred că și suporterii își doreau să vadă meciuri în grupele europene.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică înainte de meciul cu FC Voluntari.

Programul lui FCSB în grupele Conference League:

Runda 2: 15 septembrie, 22:00: FCSB - Anderlecht

Runda 3: 6 octombrie, 19:45: Silkeborg - FCSB

Runda 4: 13 octombrie, 22:00: FCSB - Silkeborg

Runda 5: 27 octombrie, 19:45: Anderlecht - FCSB

Runda 6: 3 noiembrie, 22:00: FCSB - West Ham