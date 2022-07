„Îmi e greu să privesc finalurile de meci!” Conducerea CFR-ului cere schimbări în echipă: „Victoria o dedicăm patronului!” 

Yuri a marcat singurul gol al partidei, în minutul 18, după o fază fixă, însă ardelenii au trăit în tensiune finalul de meci, după ce s-a acordat primul penalty din istoria campionatului românesc cu ajutorul VAR. Bălgrădean însă a apărat șutul lui Albu, iar CFR a bifat prima victorie în meciuri oficiale în acest sezon, după dezastrul cu Pyunik Erevan și înfrângerea din Supercupă.

Cristi Balaj: „Victoria o dedicăm patronului!”



Președintele campioanei României a vorbit la finalul meciului, recunoscând că îi este greu să privească finalurile de partidă, după șocul cu Pyunik, când armenii au egalat în minutul 89, respectiv 119 de prelungiri. Balaj i-a dedicat victoria lui Ioan Varga, patronul echipei, după anunțul conform căruia finanțatorul nu s-a simțit bine după eliminarea din preliminariile UEFA Champions League.

Ioan Varga ar fi prezentat simptome asemănătoare unui AVC, însă conform informațiilor lui Balaj, finanțatorul echipei se află în stare stabilă.

„Trăim intens finalul de meci! Nu în fiecare zi e duminică, e sâmbătă deocamdată, nu s-a mai nimerit să luăm gol pe final. Am avut un deja-vu, îmi este greu să privesc finalurile de joc. Trebuie să vedem ce putem să facem pentru a nu mai ajunge în aceste situații. Explicația e simplă, trebuie să mai dăm un gol. Am avut ocazii, am atacat.

Îi dedicăm victoria patronului. Le mulțumim suporterilor, au afișat acel banner. Cu toții am jucat pentru el. Este un om și o persoană care a fost de fiecare dată alături de club. Am povestit astăzi cu el. Membrii familiei m-au rugat să demontez acele informații false legate de starea lui de sănătate. Este bine, se recuperează, am discutat astăzi cu el, repet.

Este complet fals ce a apărut legat de anumite complicații pe care le-ar avea. Evoluează foarte bine, le mulțumim medicilor specialiști. Sunt convins că va reveni cât de repede alături de noi.

Vrem să obținem mai multe performanțe pe plan internațional. Calificându-ne în Conference League, în grupe, și având mai multe victorii, automat am fi în obiectiv. În plus, trebuie să câștigăm campionatul, Cupa României. Avem speranțe după meciul de astăzi, am întâlnit o echipă Rapid foarte bună”, a declarat Cristi Balaj la finalul partidei din Gruia.