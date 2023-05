„Îmi doresc să scape!” Echipa pe care MM Stoica o vrea salvată de la retrogradare

În ultima etapă, Chindia Târgoviște o întâlnește pe FC Voluntari, care luptă pentru un loc în barajul de Conference League.

MM Stoica, managerul general al FCSB, a dezvăluit că și-ar dori ca Chindia Târgoviște, echipa pregătită de fostul antrenor al FCSB, Toni Petrea, să se salveze de la retrogradare.

MM: „Îmi doresc, pentru Toni, ca Târgoviște să scape!”

„Îţi spun foarte sincer, eu imi doresc, pentru Toni, ca Târgovişte să scape. Uite, acum, o să inaugureze si stadionul... nu ştiu dacă a contat ce voiau conducătorii clubului, dar e cumplit.

Dacă stadionul e gata de mai de mult si să nu joci cu Petrolul pe stadionul tău, să joci, unde, în deplasare meciul acasă la Petrolul. Să le mai dai şi ocazia să vină suporterii, că le-au dat şi bilete, Petrolul a jucat acasă.

Du-i oriunde, la Buzău, oriunde. Uite ce se întâmplă. FC Argeş are şanse mici să câştige etapa asta, dar apoi joacă acasă, cu Petrolul, echipă care şi-a cam terminat campionatul. Iar Chindia are un meci foarte greu in ultima etapă cu Voluntari, acasă”, a spus MM Stoica, potrivit Orangesport.

Toni Petrea a pregătit-o pe FCSB în două rânduri: iulie 2020 - mai 2021 și noiembrie 2021 - iulie 2022.