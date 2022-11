„Există un jucător care poate să-mi câștige 3 meciuri din 5? Să ridice mâna!” Nicolae Dică, noi dezvăluiri de la FCSB 

Cu Mihai Pintilii (38 ani) pe banca tehnică, FCSB s-a impus în derby-ul cu Rapid, 3-1, din runda a 17-a din Superligă. Reușitele lui Andrei Cordea (23 ani), Octavian Popescu (19 ani) și Andrea Compagno (26 ani) au făcut ca roș-albaștrii să se apropie la un punct de locul 6, ultimul care duce în playoff, ocupat în prezent de Petrolul Ploiești, cu 26 de puncte.

Constantin Budescu, tratament special la FSCB

După plecarea de la FCSB, Nicolae Dică (42 ani) a afirmat că disciplina va prima întotdeauna la orice echipă va fi. De altfel, antrenorul l-a și „taxat” pe Joyskim Dawa (26 ani) la meciul cu Petrolul Ploiești, lăsându-l pe bancă la pauză.

Recent, fostul decar al FCSB-ului și-a întărit ideea cu exemplul oferit din al doilea mandat la vicecampioana României. La o sesiune de pregătire, Nicolae Dică le-a precizat că dacă nu se vor antrena 100% și nu vor suda un grup, victoriile vor ezita să apară.

„În momentul în care am ajuns la club, am spus în felul următor: 'Există vreun jucător care să-mi câștige 3 meciuri din 5? Dacă este acum, să ridice mâna. Dacă acest jucător ridică mâna şi spune că din 5 meciuri el câştigă 3 meciuri, eu sunt cel care închid ochii la antrenament dacă nu te antrenezi 100%. Sau dacă facem nu ştiu ce, dar tu vrei să faci altceva, te las să faci altceva. Dar câştigă tu meciul!

Nu mi-a ridicat niciunul mâna. Atunci dacă suntem toţi, trebuie să fim o echipă şi trebuie împreună să câştigăm meciul. Doar aşa putem să câştigăm. Şi asta este viziuna mea, aşa gândesc eu.

În primul mandat am avut jucători cu mare experienţă/ Din toţi aşa, că nu-i pun pe Teixeira, pe Junior Morais, pe Filip – care acum e în staff, pe 'Bizonul' (n.r. Harlem Gnohere), îl pun pe Budescu.

Îl ştiţi pe Budescu… păi nu am avut un conflict cu Budi. Cât am stat la Steaua (n.r. FCSB), un an şi jumătate, n-am avut un conflict cu Budi. De ce? Pentru că eu închideam ochii la unele lucruri. Pentru că ştiam că vine meciul şi Budi îmi va da o pasă de gol sau un gol.

La alt jucător, închizi o dată, de două ori, de trei ori, dar dacă nu te ajută la meci, nu trebuie să iei măsuri? Mie îmi place disciplina. Aşa sunt făcut eu, pentru disciplină”, a declarat Nicolae Dică pentru Orange Sport.