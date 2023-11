„Eu și Mister Bergodi ne-am văzut o singură dată!” Andrea Compagno a spus tot după ce s-a scris că Bergodi l-a sunat să îl cheme la Rapid 

Atacantul italian a intrat pe „lista neagră” a lui Gigi Becali, fiind adesea criticat pentru prestațiile sale. Deși în sezonul trecut a fost golgheterul echipei, Compagno nu a reușit să își mențină același ritm în acest sezon, iar asta l-a făcut pe Gigi Becali să afirme că va renunța la el și că va căuta un alt atacant.

Astfel, a apărut varianta unui posibil transfer la Rapid și s-a scris după derby-ul din etapa trecută, câștigat de giuleșteni cu 2-1, că antrenorul Cristiano Bergodi l-ar fi sunat pentru a-l convinge să semneze. Tehnicianul italian a comentat informațiile la conferința de presă, negând cu vehemență acest lucru, iar acum și Andrea Compagno a rupt tăcerea.

Andrea Compagno, mesaj clar după ce s-a scris că e dorit de Cristiano Bergodi la Rapid

Andrea Compagno a comentat informațiile apărute în presă și a spus că s-a întâlnit o singură dată cu Cristiano Bergodi, la o biserică, însă a exclus varianta unui transfer la o altă echipă din România.

„Am văzut și eu acea știre că domnul Cristiano Bergodi a discutat cu mine să merg la Rapid. Nu e nimic adevărat! Nu am vorbit niciodată cu Mister Bergodi, de fapt ne-am văzut o singură dată.

S-a întâmplat într-o duminică și ne-am întâlnit la biserică! La ora 11, la acea biserică din București, este o slujbă în limba italiană și, dacă vrei să o asculți, mergi acolo.

De cele mai multe ori, eu nu ajung la acea slujbă în limba italiană pentru că avem meci sau suntem plecați din București. Dar s-a nimerit în acea zi ca și noi, și Rapid să jucăm vineri și sâmbătă și am mers și eu, și Mister Bergodi.

Era duminica liberă pentru amândoi și așa s-a nimerit. Nu știu de ce s-a scris asta, dar nu e adevărat. Plus că eu nu voi mai juca la altă echipă în România după ce plec de la FCSB. Dacă am ajuns să joc la FCSB, echipa cea mai mare cu cei mai mulți și fanatici suporteri, înseamnă că am atins maximum în fotbalul românesc”, a declarat Andrea Compagno conform Fanatik.

Cristiano Bergodi: "Eu nici n-am numărul de telefon al lui Compagno, nu l-am sunat după meci"

"Bravo că m-ai întrebat asta, aș fi uitat. Compagno nici nu-l cunoșteam până să vină în România. El a jucat în ligile inferioare, dar după l-am văzut la Craiova, un jucător bun, care s-a remarcat și a ajuns la FCSB.

Ce se scrie e o prostie. Cu tot respectul, dar când cineva spune așa, ar fi bine măcar să mă sune și să îmi spună. E adevărat, noi, antrenorii, suntem uneori mincinoși, însă eu sunt totdeauna deschis, nu spun minciuni. Eu nici n-am numărul de telefon al lui Compagno, nu l-am sunat după meci.

Cine l-a sunat pe Compagno? Mă deranjează mult. Am respect pentru ziariști, dar nu poți să spui că l-a sunat Bergodi pe Compagno. Cine l-a sunat? Eu nici nu l-am salutat. Uneori venea el din respect, mă saluta în italiană, dar eu nu l-am sunat deloc. Noi suntem bine cu Tsomou și ceilalți.

Pe viitor poate. Eu îl apreciez pe Compagno ca jucător, la fel cum apreciez și alții, români sau străini, dar eu nu l-am sunat deloc pe Compagno", a spus Cristiano Bergodi.