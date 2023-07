„Este ceva unic să jucăm în Ghencea!” David Miculescu, entuziasmat după debutul cu gol în noul sezon 

Vicecampioana României a bifat un start de sezon perfect după ce s-a impus în duelul de la Târgu Jiu cu FCU Craiova. Scorul a fost deschis rapid prin David Miculescu, cel care a marcat cu un șut direct după o centrare a lui Florinel Coman din corner. Coman și-a trecut numele în dreptul marcatorilor în minutul 17, cu o execuție din penalty.

Oaspeții au mai marcat o dată prin Malcom Edjouma, care a înscris din pasa lui Cordea. Oltenii au redus din diferență prin Sidibe, care l-a învins pe Târnovanu din penalty.

David Miculescu, încântat de startul cu gol

Autorul primului gol marcat a vorbit la finalul meciului, vizibil bucuros pentru victoria obținută, dar și pentru golul pe care l-a marcat. David Miculescu a fost cel mai scump transfer realizat de FCSB în sezonul trecut, dar atunci prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Noul sezon îi aduce astfel o nouă șansă jucătorului de a-și demonstra calitățile.

Totodată, Miculescu a comentat și posibilitatea ca FCSB să joace în Ghencea meciul cu Dinamo din următoarea etapă, arâtându-se entuziasmat de această variantă.

„Sunt bucuros că am marcat și am reușit să-mi ajut echipa. Pentru încrederea mea este foarte bine, am început sezonul cu un gol, dar și pentru echipă e bine. Întotdeauna, primul meci de campionat este mai greu.

Pot să joc și atacant, și mijlocaș dreapta. În a doua repriză, am jucat și mijlocaș stânga. Orice post din față îmi place, mă simt bine pe toate trei posturile. Am jucat foarte bine, am ținut de minge, am pasat. În sezonul acesta, sperăm să începem bine, nu cum au început colegii mei celelalte sezoane. Tot timpul începeam mai prost!

Știu că se așteaptă multe de la mine, nu vreau să fie o presiune. Dau tot ce pot la fiecare meci, poate am și câteva zile mai proaste.

Pentru noi, este ceva unic să jucăm în Ghencea, mai ales un derby cu Dinamo. Așteptăm de atâția ani și sper să se întâmple acum. Nu trebuie să-i luăm de sus, pentru că sunt o echipă nou promovată, într-un derby se poate întâmpla orice”, a declarat David Miculescu la finalul meciului.

Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu, cu Dinamo. În cursul zilei de luni, este de așteptat ca vicecampioana să comunice oficial stadionul pe care se va disputa partida.

Acum, după ce varianta unei reveniri pe stadionul din Ghencea a intrat în impas, cel mai probabil meciul va fi găzduit de Arcul de Triumf sau de stadionul din Târgoviște.

De partea cealaltă, FCU Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi în etapa următoare.