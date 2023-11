„Decât să termin pe 4 și să bat Rapidul, mai bine pierd și mă bat la campionat!” Florinel Coman a analizat derby-ul

FCSB a pierdut duelul de pe Arena Națională cu Rapid. Giuleștenii au intrat cu avantaj de două goluri, după ce au marcat Papeau, în minutul 39, respectiv Iacob, în al doilea minut de prelungiri. Vicecampioana a redus din diferență prin Dawa, în minutul 66 și a mai marcat o dată, prin Șut, în minutul 87, dar reușita i-a fost anulată cu VAR, pe motiv de ofsaid.

Florinel Coman, discurs tranșant după înfrângerea cu Rapid

Florinel Coman a revenit pe teren după accidentarea suferită și a fost titular și integralist în duelul de duminică seară. Fotbalistul vicecampioanei a vorbit după meciul de pe Arena Națională, nemulțumit de jocul echipei.

„Am avut ocazii, nu am reușit să marcăm, am intrat greu în meci, ne-am trezit foarte târziu. Am avut gol anulat, m-am uitat la reluări, sincer mi se pare că e la limită, că nu e ofsaid. Important e că nu am reușit să câștigăm, ocazii, dar nu marcăm, plus că intrăm greu în meci.

Toate echipele ne întorc, nu reușim. Sper că a fost ultimul meci, dar din etapa următoare să ne revenim și să jucăm ce am jucat la începutul campionatului. Nu am fost activ, nimeni nu a fost activ. Ne pare rău pentru suporteri, să ne creadă și ei că și noi facem sacrificii, au vorbit aseară, când au fost la bază, despre sacrificii, dar și noi facem.

Trebuie să fim o familie, să ne uităm unii în ochii celorlalți, să ne încurajăm unul pe celălalt. Trebuie să ne ridicăm, așa am făcut și anul trecut și o vom face și anul ăsta. Credeți-ne că facem sacrificii, din păcate nu am reușit să câștigăm nici astăzi, dar sincer să vă spun, decât să termin pe locul 4 și să bat Rapidul, mai bine pierd și mă bat la campionat”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

FCSB se află momentan pe primul loc în clasament, având 31 de puncte, cu unul mai mult decât CFR Cluj, care joacă cu Hermannstadt luni seară. Vicecampioana joacă pe teren propriu cu FC U Craiova în etapa următoare.

De cealaltă parte, Rapid se află pe locul al treilea, cu 29 de puncte, iar în următoarea etapă joacă în deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe.