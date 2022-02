„Ce treabă ai tu cu el? Nu mi-a plăcut acel atac!” Sorin Cârțu, înțepături către Adrian Mititelu Jr, după derby-ul Craiovei 

Universitatea Craiova și FCU Craiova s-au întâlnit în runda 26 din Liga 1. Chiar dacă venea după 7 puncte acumulate în ultimele 3 meciuri, clubul patronat de Adrian Mititelu a înregistrat o înfrângere, cu același scor ca în tur, 0-2. Gutavo și Baiaram au înscris și i-au adus lui Laurențiu Reghecampf a doua victorie consecutivă.

Cu toate că Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0, meciul nu a fost lipsit de controverse. Adrian Mititelu Jr. a postat la finalul partidei un mesaj pe contul oficial de Facebook, în care îl acuză pe Marcel Bîrsan pentru viciere de rezultat. De asemenea, președintele nou-promovatei susține că este un întreg boicot împotriva echipei sale, FCU Craiova.

În mesajul scris de fiul lui Adrian Mititelu este și o referință la Gică Craioveanu, cel care a lovitura de start a derby-ului, chiar de ziua sa de naștere. Oficialul FCU Craiovei a punctat că avea impresia că fostul internațional român are între 65 și 70 de ani, acest lucru fiind din cauza consumului de alcool.

Iar Sorin Cârțu a ținut să-i ia apărarea celui care s-a poziționat de partea clubului patronat de Mihai Rotaru, în războiul pe care le au cele două echipe pentru istoria Universității Craiova.

Cârțu: „Nu mi-a plăcut atacul acela”

„Este opinia unui om rănit, care a avut așteptări, la fel ca în meciul tur. Nu mi-a plăcut atacul acela. De ce i-a urat la mulți ani lui Craioveanu dacă l-ai atacat după? Ce treabă ai tu cu el? Și-a adus contribuția la palmaresul Craiovei, titlu de golgheter”, a declarat Sorin Cârțu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Totodată, președintele Universității Craiova a precizat că este încântat de cele 3 puncte obținute de elevii lui Reghecampf și că speră la o clasare cât mai bună la finalul sezonului, după ce obiectivul de a câștiga titlul a eșuat.

„A fost rezultatul care ne avantajează, sunt 3 puncte, satisfacție pentru susținătorii noștri, mergem mai departe.

Nu am intrat în panică sau gânduri negre pentru că în cele 8 îngrângeri pe care le-am avut, în cel puțin în 5-6 partide am avut jocul sub control, dar cu greșeli, ghinion, s-a ajuns la înfrângere. Adevărat, când sunt multe înfrângeri este o altă atmosferă. Suntem acolo, dar departe de obiectivul pe care ni l-am propus, dar suntem în cărți pentru cupele europene. În momentul de față cu semifinala tur-retur, sunt șanse mari și la Cupa României. Trebuie să exploatăm acest lucru, dar dacă suntem favoriți pe hârtie nu vine totul. Trebuie să muncești.

Pe mine m-a încântat cel mai mult repriza a doua cu CFR-ul. Au fost vreo 17 minute în care echipa a jucat ce lumea dorește de la ea.

Arbitrul (n.r. - Marcel Bîrsan) nu a vrut să intervină să diminueze forțele într-o parte sau alta. Putea să dea roșu în minutul 2, dar era prea devreme. După chiar era un meci stricat de la început, putea să-i dea și al doilea galben lui Bancu. Omul a avut o balanță în care să nu avantajeze mai mult o echipă sau alta. Specialiștii să spună”, a declarat Sorin Cârțu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.