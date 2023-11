„Când te sună clubul-mamă, nu ai cum să spui nu!” Răspunsul lui Florentin Petre când a fost întrebat dacă și-ar dori să o antreneze pe Dinamo

Situația de la Dinamo începe să stârnească și mai multă îngrijorare, asta în contextul în care ultimele puncte obținute de echipa lui Ovidiu Burcă au fost în luna august, atât în Cupă, cât și în campionat. „Câinii” se află pe penultimul loc în clasamentul Superligii.

Astfel, s-a pus și discuția posibilei demiteri a lui Ovidiu Burcă de pe banca tehnică a lui Dinamo. Ionuț Chirilă a fost primul care s-a autopropus pentru înlocuirea antrenorului, fiind dur criticat pentru declarațiile făcute.

Florentin Petre, refuz momentan pentru Dinamo

Florentin Petre a fost întrebat dacă ar fi dispus să preia banca tehnică a „câinilor” și deși a spus că nu ar refuza-o niciodată pe Dinamo, e de părere că nu este momentul potrivit pentru el, asta și în contextul în care nu deține licența PRO. Fostul fotbalist al dinamoviștilor a spus însă că visează să antreneze la echipa sa de suflet.

„Le-am promis oamenilor de aici că voi rămâne alături de ei în orice situație. În primul rând, ca să antrenez în Liga 1, îmi trebuie licența PRO, nu o am. Dar când te sună clubul-mamă, nu ai cum să spui nu.

Însă, am o treabă de terminat aici, am niște oameni care și-au pus încrederea în mine și nu pot să îi dezamăgesc. Așa că, exact cum am spus, mai devreme sau mai târziu voi antrena la Dinamo. Dacă era ceva, mă sunau până acum. Într-o zi voi antrena Dinamo și o să fii mândru de mine, o să vezi. Pentru că voi fi pregătit să fac asta”, a declarat Florentin Petre conform Fanatik.