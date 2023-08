Transferul lui Claudiu Petrila (22 ani) de la CFR Cluj la Rapid a generat multe confuzii, în special de ordin financiar. Fotbalistul a fost împrumutat de giuleșteni, care vor achita 500.000 de euro pentru el și au și o opțiune de cumpărare, după cum informau ardelenii. De cealaltă parte, oficialii Rapidului, prin vocea lui Victor Angelescu au spus că transferul lui Petrila va ajunge să coste 750.000 de euro, asta în conttextul în care 250.000 de euro va fi transferul definitiv, ce urmează a fi achitat în februarie.

Sepsi Sf. Gheorghe a acuzat-o pe CFR Cluj că a apelat la strategia împrumutului pentru a plăti 10% din procentele păstrate de club după împrumutul jucătorului, iar suma să fie mult mai mică.

Gigi Becali i-a dat replica lui Cristi Balaj

Gigi Becali a vorbit după calificarea echipei sale în turul al treilea al preliminariilor UEFA Conference League, după ce a trecut de CSKA 1948 Sofia, și a fost întrebat și despre declarațiile făcute de Cristi Balaj. Finanțatorul de la FCSB i-a dat o replică dură președintelui de la CFR Cluj.

„Aș vrea să-i răspund lui nenea Balaj. Băi, noi suntem proști? Măcar taci din gură, intră cu capul în nisip și gata. Zice că a dat 500.000 pe împrumut și 200.000 (n.r - pentru transferul definitiv). Păi 20% din 700.000 înseamnă 140.000. Atât e valoarea lui dacă l-ai dat cu 700.000. De fapt, 200.000 costă, pentru că 500.000 e împrumutul. Deci 20% din 200.000 e 40.000. Atât e valoarea lui, el atât costă. Cu alte cuvinte, tu spui că se duce la Raid, un club atât de mare, care îi face o oglindă și îi crește valoarea.

Nu poți să ne minți, să ne spui așa ceva. Trebuie să ai prea mare tupeu să vorbești și să explici ce corectă tranzacție au făcut ei. Nu, bă, nu mai merge așa! Eu îi transmit și lui Șucu să aibă grijă că ăștia fac tot felul de mișmașuri și nu cred că îi trebuie lui Șucu asta. Bă, are 50%, dă-i 50%. Are 30%, dă-i 30%. Te-ai înțeles în contract, ai scris așa, respectă! Nu mai merge ca pe vremuri cu Sechelariu, Pinalty, Pădureanu și șmecherii. Suntem în 2023. Suntem oameni de afaceri.

Atunci eram mai la început, dar acum nu mai merge. Ai promis 7 lei, dă 7 lei. Asta este înșelăciune! Eu, dacă sunt procuror și anchetez asta, îi bag la înșelăciune. Cum adică să dau serviciile pe un an costă 500.000, iar dacă ți le dau serviciile pentru totdeauna costă numai 200.000? Ai ceva la cap? Suntem proști toți și ești deștept tu, Balaj? Nu mă deranjează de alte cluburi, dar e prea obrăznicie mare. E prea obraznic! Măcar să tacă din gură. Ăștia de la Rapid nu au încercat să ne mintă. Angelescu, om cuminte, a zis că-i costă 700.000. Rapid n-are vină. Ei au propus tranzacția, CFR-ul. Dacă a propus-o CFR-ul, Rapid a acceptat. Ei n-au furat cu nimic pe Sepsi, deci ei nu sunt hoți. Unde ai pomenit în lumea asta 500.000 de euro închiriatul?”, a declarat Gigi Becali vineri dimineață.

Declarațiile lui Cristi Balaj despre transferul lui Claudiu Petrila

„Nu am fost prea mult implicat în acest transfer. Prima discuție pe care am avut-o legat de o eventuală plecare a lui Petrila a fost să meargă la Sepsi. Asta s-a discutat cu impresarul lui. S-a făcut și o anumită propunere pentru Sepsi, pentru anumite procente. Am aflat acum că clubul Sepsi și-ar fi dorit, dar noi am fost informați greșit. Nu s-au purtat discuții directe.

Apoi, a apărut varianta Rapid să meargă împrumut. Întrebarea mea e simplă, trebuia să meargă împrumut gratis? Acum, că suma e mare sau mică rămâne de văzut. Din punctul nostru de vedere, suma, care reprezintă clauza de transfer împreună cu procentele, reprezintă, cunoscând valoarea lui Petrila, este mult mai mare.

Dacă cineva calculează și spune că împrumutul trebuia să fie gratis, noi nu procedăm așa la CFR Cluj. Mai e o discuție, cum au apărut cele 10 procente pentru Sepsi? Petrila e un jucător pentru care CFR Cluj a investit, Petrila a jucat în 26 de partide până să meargă la Sepsi. Reprezenta o soluție și știu, din ce îmi povestesc colegii, că s-a acceptat să meargă la Sepsi, ei neavând o soluție viabilă pentru jucătorul care să facă regula U21.

Cu un jucător ca Petrila s-au calificat pentru prima dată în play-off. Domnul Varga a fost dezamăgit când s-a trezit că trebuie să le plătească zece la sută celor de la Sepsi, cărora, din perspectiva CFR-ului, li s-a făcut o favoare.

Din punctul nostru de vedere, opțiunea de cumpărare plus procentele care ne rămân valorează mai mult decât suma pentru care a fost împrumutat. Da, au opțiune de cumpărare, cu procente, plus o sumă. Acele procente care ne rămân nouă, plus suma pe care trebuie să o plătească Rapid în cazul în care activează clauză reprezintă mai mult decât suma de împrumut.

În opinia oamenilor care se pricep la fotbal, trebuia să îl împrumutăm gratis? Nu e normal să cerem niște bani? Ești de acord cu mine că atunci când Petrila a plecat la Sepsi și i-a ajutat să intre în play-off, clubul CFR trebuia să primească niște bani? Nu ne-am gândit la asta (n.red. că împrumutul la Rapid este făcut pentru a se evita suma pe care CFR trebuie să o plătească către Sepsi), dar nu mi-ați răspuns la întrebare și e și Șumi acolo. Să înțeleg că Petrila trebuia să fie împrumutat gratis la Rapid?

Am încercat să luăm jucători, cum a fost dat Petrila la Sepsi, toți ne-au cerut bani. Trebuie să verific documentele (n.red. dacă Sepsi va primi o sumă de bani). Trebuie să văd exact despre ce e vorba”, a spus președintele de la CFR Cluj.