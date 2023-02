Giuleștenii au câștigat, astfel, trei puncte importante în lupta la titlu și s-au îndepărtat, cel puțin pentru moment, de FCSB, ocupanta locului patru în clasamentul Superligii.

„Ăsta e singurul lucru care mă deranjează!” Adi Mutu și-a spus oful după victoria categorică din Giulești

Adi Mutu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că singurul lucru de care s-a simțit deranjat a fost faptul că a primit gol în ultimele momente ale meciului.

„Am avut un meci reușit, nu doar la nivel de goluri. Am fost puțin surprins la începutul meciului, pentru că au schimbat sistemul de joc. Dar l-am schimbat și noi. Și a fost bine, pentru că am câștigat. Toate meciurile sunt importante, dar unele sunt mai importante. Mă bucur că am câștigat. Suntem pe un dru mbun.

Singurul lucru care mă deranjează e că am primit gol în ultimele secunde ale meciului și un gol care nu știu dacă... A fost mai mult meritul nostru. Nu știu, nu am văzut reluările.

Vreau să-i felicit, totuși, pe băieți că au putut să se concentreze și că înțeleg faptul că aceste meciuri sunt importante, indiferent de faptul că adversarii sunt sub noi în clasament.

(n.r. despre Sefer) Pentru mine toți băieții sunt titulari. Niciunul nu e rezervă. Sunt alegerile pe care le face un antrenor de multe ori. Toți băieții se antrenează bine, inclusiv Sefer. Din nou va avea șansă și o să demonstreze și încrederea pe care i-am acordat-o.

(n.r. ce rezultat vrei mâine la Cluj?) Mi-e indiferent. Sper să fie un meci frumos. Atât, nimic altceva. Mă gândesc doar la echipa mea”, a spus Adrian Mutu după FC Rapid - FC Voluntari 4-1.

Rapid București - FC Voluntari 4-1

Marko Dugandzic a deschis scorul în minutul 19, din pasa lui Alexandru Albu. În minutul 43, Albu și-a trecut și el numele pe tabelă. În partea a doua a meciului, Dugandzic a redat recitalul.

Atacantul giuleștenilor a marcat în minutele 55 și 82, realizând hat-trick-ul și a adus fără pic de probleme cele trei puncte pentru rapidiști, chiar dacă Marcelo Lopesc redusese din diferență în minutul 90+1.