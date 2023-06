„Roș-albaștrii” și-au revendicat a doua poziție în campionat cu 46 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat cinci victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri, după 10 etape disputate în play-off-ul Superligii României.

„Asta e cea mai mare problemă la el!” Concluzia trasă de un antrenor care a negociat cu Gigi Becali

Dan Alexa, în prezent tehnician la FC Brașov, a vorbit despre Gigi Becali, evidențiind faptul că a purtat, înainte de sosirea lui Edward Iordănescu (2021), discuții cu latifundiarul din Pipera în ceea ce privește postul de antrenor la FCSB.

În consecință, Dan Alexa a remarcat faptul că cea mai mare problemă la Gigi Becali e că patronul se amestecă peste antrenori și nu-i lasă să-și ducă munca la bun sfârșit.

„Am avut ofertă de la FCSB, m-am întâlnit și cu Gigi (n.red. Becali). Mi s-a părut foarte ok, dar nu a fost să fie. Am vorbit, mi s-a părut un tip foarte ok, foarte ancorat în realitate la discuții, dar poate, în timpul competiției, pierde cumva... Dar el a și spus că lasă antrenorul să decidă până când lucrurile nu merg bine. Acum, când nu merg bine, el știe când nu merg bine.

A venit Edi Iordănescu, a avut rezultate, dar câștiga cu 1-0, nu a fost bine și a plecat. E foarte greu cu Gigi acum, pentru că, spre deosebire de anii trecuți, nici nu se mai ascunde. Probabil și alți patroni vorbesc cu antrenorii, sunt convins de lucrul ăsta, dar cât timp nu apare, mai poți să o reglezi în vestiar.

Asta e cea mai mare problemă pentru el și îmi pare rău, pentru că e un bun creștin, a făcut foarte mult bine și investește foarte mult în fotbal, m-aș bucura pentru el să ia un titlu, dar cred că nu ia niciunul, pentru că nu se schimbă nimic”, a spus Dan Alexa, potrivit DigiSport.

Clasament final play-off Superliga României, ediția 2022/23