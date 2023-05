„Am luat gol la toate șuturile lor!” Cristi Manea, dezarmat după eșecul din Giulești: „Măcar să pierdem cu capul sus!”

CFR Cluj a pierdut al doilea meci consecutiv în Liga 1. După eșecul cu Farul Constanța, 0-1, ardelenii au fost învinși și Rapid, 1-3, și au pierdut poziția a doua în clasament în fața FCSB-ului.

Cristi Manea reclamă lipsa norocului

Cristi Manea (25 ani) pune și pe seama ghinionului eșecul din Giulești. Fundașul dreapta a mărturisit că CFR-ul nu mai beneficiază de norocul din sezoane trecute, când marca din foarte puține ocazii. De asemenea, Manea reclamă și lipsa veteranilor Mario Camora (36 ani) și Ciprian Deac (37 ani), care sunt indisponibili din cauza problemelor medicale.

„Un meci foarte rău pentru noi, mai ales primele 30 de minute, am început dezastruos. Am luat gol la toate șuturile lor, după ne-am mai revenit. Cred că înainte de pauză puteam face 3-2, dar a fost 3-1 pentru ei. A doa repriză am forța, dar mingea nu a vrut să intre în poartă.

Am fost mai buni în seara aceasta, dar noi am avut un număr foarte mare de meciuri sezonul asta. Ați vazut câți jucători a pierdut echipa noastră. Noi ne-am obișnuit într-o formulă, rar a lipsist unul dintre noi în ultimii 6 ani. Dar nu trebuie să ne găsim scuze, cei care intră trebuie să dea totul, toți suntem la CFR. Sper la următorul meci să arătăm altă față și măcar dacă pierdem, să o facem cu capul în sus, să dăm 100%. Atât timp cât sunt șanse matematice, noi vom lupta. Obiectivul la CFR Cluj este campionatul.

Trebuie să ne revină și norocul poțin, nu a vrut să intre. Parcă celelalte echipe au norocul nostru din trecut”, a declarat Cristi Manea la finalul meciului.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 43 de puncte

2. FCSB - 40 de puncte

3. CFR Cluj - 38 de puncte

4. Universitatea Craiova - 35 de puncte

5. Rapid - 34 de puncte

6. Sepsi OSK - 25 de puncte