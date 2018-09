"Vreau sa fac o echipa de Rambo!" ADEVARATA LOVITURA pe care Becali vrea sa o dea: ce poate aduce schimbarea lui Dica

Nicolae Dica ar putea pleca de la FCSB la finalul turului.

Gigi Becali a fost extrem de nervos la finalul partidei cu CFR Cluj, scor 1-1, si a pus tunurile atat pe jucatori, cat si pe staff-ul tehnic. Patronul FCSB a dat un ultimatum: "Vedem cum arata echipa dupa etapa a 13-a".

Becali a fost extrem de nemultumit de faptul ca tinerii fotbalisti dau semne de oboseala fizica desi suntem abia la inceputul sezonului, iar echipa a iesit si din cupele europene. In ultimele zile s-a vorbit intens despre variantele de inlocuitori pentru Dica, printre acestea numarandu-se Edi Iordanescu si Mihai Teja.

"Scenariul Teja" pare a avea mai multe sanse de transpunere in realitate. Dincolo de faptul ca a reusit sa o duca pe Gaz Metan Medias pe locul 4 in clasament, peste echipe cu pretentii precum CFR sau Craiova, Teja are si un atu esential in maneca. Un preparator fizic foarte bun, exact capitolul la care FCSB sufera din punctul de vedere al conducerii.

Italianul Riccardo Proietti, in varsta de 49 de ani, este una dintre cheile succesului la Gaz Metan in acest sezon dupa cum chiar Teja recunostea. Proietti are o experienta de 20 de ani ca preparator fizic, iar in urma cu 10 ani facea parte din staff-ul lui Bayern Munchen alaturi de care castiga titlul in Bundesliga.

"Vreau sa facem o echipa de Rambo", este declaratia cu care Proietti s-a facut remarcat la venirea in Romania. O declaratie care s-ar plia perfect pe ideea lui Becali de a-i transforma pe pustii de la FCSB in adevarati gladiatori pe care sa incaseze sume de ordinul sutelor de milioane de euro.