"Am vorbit cu totii, am zis sa tragem de noi. Am jucat exemplar!" Morutan, in al 9-lea cer dupa ce a stralucit la 3-0 cu CFR

Olimpiu Morutan a marcat un gol superb in minutul 78 al meciului cu CFR. Mijlocasul a stabilit rezultatul final al derby-ului, 3-0.

Morutan spune ca fotbalistii liderului din Liga 1 au facut sedinta inaintea jocului: si-au promis sa dea totul unul pentru celalalt.

"Am vorbit inainte de meci, am zis sa tragem de noi, sa alergam mai mult ca ei. Am mai facut meciuri bune, dar azi am jucat exemplar, ii felicit pe baieti. Aratam bine, sper sa castigam campionatul. Imi doresc sa mergem la Euro sa facem o figura frumoasa si sa iesim din grupe", a spus Morutan la Digisport.

Golul marcat de Morutan in finalul meciului: