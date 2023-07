"Vor un milion, un milion le dau!". Dezvăluirile cu care Gigi Becali face lumină în cazul "Ghencea": "Îi distrug creierii!"

Vicecampioana a cerut și în trecut să evolueze pe stadionul Stelei, dar nu a avut câștig de cauză. De această dată, Gigi Becali s-a bazat pe presiunile venite dinspre premierul Marcel Ciolacu, iar revenirea FCSB-ului în Ghencea părea să intre în linie dreaptă.

Patronul vicecampioanei României a explicat cum au decurs negocierile în ultimele ore, dezvăluind că a acceptat orice condiție venită din partea celor de la CSA Steaua, numai să se semneze înțelegerea.

"Oamenii își fac și ei datoria, sunt ofițeri, își fac datoria. Nu sunt de rea credință, suflă în iaurt. Ei zic că e grad ridicat de risc, invocă clauza asta.

Cu milionul... dă ce vor și gata! Am rezolvat și cu 250.000 euro pentru polița de distrugere. Mai vor 50.000 bilet. Vor avalizat. Îl avalizez eu. Plătește și aia. Semnează FCSB și eu ca persoană fizică, avalizez cu semnătura mea și garantez eu cu banii în cont.

Am făcut toate cum au vrut ei. Doar să semneze contractul. Azi sau mâine se va semna, lucrurile intră la normal. Eu sunt 99,9%. A fost Talpan și înțeleg că nu l-au luat în seamă.

Vali, săracul, de dimineață și până seara. Zicea că îl doare capul, că nu mai poate, că îi distrug creierii. Ce e important, e că nu e rea credință.

De ce să denigrăm CSA în timpul meciului? Dacă se strică gazonul, normal că îl reparăm. 750.000 de euro. Așa să fie, îi dăm. Noi am luat astăzi o hârtie de la specialiști că gazonul acesta nu are cum să fie distrus.

Eu le-am acceptat, acum trebuie puse în practică. I-am spus lui Vali să accepte tot și să semnăm. Nu stau un an în Ghencea. Jucăm un meci, apoi ne vedem de treaba noastră. Vor un milion, un milion le dau!", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Marcel Ciolacu, lăudat de Becali pentru „bărbăția” de care dă dovadă



Gigi Becali este de părere că premierul Marcel Ciolacu dă dovadă de bărbăție prin faptul că susține FCSB și spune despre acesta că este „primul bărbat din România, după 30 de ani”.

"Eu am încercat (n.r. - să stea de vorbă cu premierul Ciolacu). Data trecută, cineva mi-a dat numărul de telefon și mi-a spus: 'Domnu’ Becali, are atâtea pe cap acum…'. A dat telefon și a spus: 'Domn’e, se va rezolva problema. Ce a promis, a promis'. Zic: 'A promis și omul se ține de cuvânt, dar trebuie să știe că oamenii care vor să respecte ordinul dat, bagă șicane' adică domn’e, execut ordinul, dar bagă șicane… Și am zis să îl informez, să îi spun lucrurile astea.

Știți că nu sunt genul de om care să lingușească pe cineva, dar am spus eu că o să vină odată cineva în România la putere care o să pună piciorul în prag, bărbat. Eu nu am crezut că Ciolacu poate să aibă atâta putere, să fie… Este primul conducător al României care are bărbăție și putere. A venit și a zis: ordin, FCSB joacă în Ghencea! Primul bărbat din România, după 30 de ani. Și atunci, mie îmi place de el. Un om adevărat!", a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.

Meciul FCSB - Dinamo urmează să se dispute în etapa cu numărul doi din Superliga, sâmbătă, de la ora 21:30.